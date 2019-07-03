0553 313 94 23

"Avrupa'ya ihracatımızı beraberce artırmalıyız"

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay:- "Kendi ticari değerlerimizi en iyi şekilde kullanıp Asya'dan maksimum ölçüde yararlanıp Avrupa'ya ihracatımızı hep beraberce artırmalıyız. Biz birlik olduğumuz zaman, o kadar ortak özelliklerimiz var ki, dünyada önemli bir güç haline geleceğimize de inanıyorum"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:26
"Avrupa'ya ihracatımızı beraberce artırmalıyız"

NUR SULTAN (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Kendi ticari değerlerimizi en iyi şekilde kullanıp Asya'dan maksimum ölçüde yararlanıp Avrupa'ya ihracatımızı hep beraberce artırmalıyız. Biz birlik olduğumuz zaman, o kadar ortak özelliklerimiz var ki, dünyada önemli bir güç haline geleceğimize de inanıyorum." dedi.

Turagay, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 11. Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk Konseyi üyesi ülkelerin birbirleriyle olan ticari ilişkilerde birtakım sıkıntılarla karşılaştığını, bu sıkıntıların ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Üye ülkelerin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek gerektiğini vurgulayan Turagay, "Kendi ticari değerlerimizi en iyi şekilde kullanıp Asya'dan maksimum ölçüde yararlanıp Avrupa'ya ihracatımızı hep beraberce artırmalıyız. Biz birlik olduğumuz zaman, o kadar ortak özelliklerimiz var ki, dünyada önemli bir güç haline geleceğimize de inanıyorum." diye konuştu.

Turagay, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun devreye girmesi ile İpek Yolu'nun yeniden canlanacağını ifade ederek, üye ülkelerin, Çin'in Tek Kuşak Tek Yol projesinde ortak koridorda yer almalarının gelecek için büyük bir imkan taşıdığını ve bunun en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu yıl mayıs ayında ortak Türk Ticaret ve Sanayi Odası kurulmasının ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından somut adım olduğunu vurgulayan Turagay, Türk Konseyi tarafından bu yıl Azerbaycan'da iş forumu ve Özbekistan'da yatırım forumu düzenleneceğini ve bu forumların, ülkeler arası ilişkilerin artırılması açısından önem taşıdığını söyledi.

Turagay, Azerbaycan ve Kazakistan cumhurbaşkanlarının önerisi üzerine Ortak Yatırım Fonu kurulmasının önemli olduğuna işaret ederek, "Ortak fonun kurulması, bizim de desteklediğimiz bir husus. Bunları kurarken kurumsal bir kapasiteye bakmamız lazım. İnsan kaynaklarını değerlendirmemiz, finansal sürdürülebilirliğe bakmamız lazım." dedi.

Kurulan bazı fonların daha sonra işlevsiz hale geldiğini belirten Turagay, "Biz eğer bir şey yaşatmak ve geleceğe dönük ondan getiriler kazanmak istiyorsak adımlarımızı da çok sağlam atmalıyız. Fonun nasıl çalışacağını çok net ve açık bir şekilde belirlemeliyiz." ifadelerini kullandı.


- "Türk Konseyi üyesi ülkeler arasındaki ticareti artırmalıyız"


Rıza Tuna Turagay, Türk Konseyi üyesi ülkeler arasındaki ticaretin mevcut potansiyelin çok altında olduğunu aktararak, "520 milyar dolarlık bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Ama ülkelerimizin kendi aralarında yaptığı ticaret hacmini topladığımızda, bu hacmin içerisindeki payın da çok az olduğunu görüyoruz. Bunu artırmamız temel hedeflerden olmalı." diye konuştu.

Turagay, yatırımların artırılması konusunda da adımlar atılması gerektiğini belirterek, "Türk Konseyi üyesi ülkelerde 14 milyar doları aşan yatırımımız var. Bize yapılan yatırım da 15 milyar dolar civarında. Bu da aslında gerçek potansiyeli yansıtmaktan uzak diye düşünüyoruz." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:26
  1. Türk Konseyi Ekonomi Bakanları Toplantısı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Başkan Altay’ı ziyaret etti
    1. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Başkan..
    2. Sosyal medyadan PKK propagandasına..
    3. Türkiye has bahçeyi Pekin'e taşıdı
    4. Terasta spor
    5. Yok olmaya yüz tutmuş kerpiç,..
    6. ÖTV indirimi bitti fiyatlar yükseldi
    7. Şırnak’ta tedavi edilen şahinler..
    8. Almanya Savunma Bakanı Leyen, AB..
    9. İskele YİBO mezunları bir araya geliyor
    10. Ev alevlere teslim oldu, 2 kişi..
    11. Onlarca fanatik Yahudi ve polisi..
    12. Başakşehir'de Ahmed El Sheikh sesleri!..
    13. "Avrupa'nın ödeme mekanizması..
    14. Kamu personel alımı 2019 kamu personel..
    15. "Halı tarlaları"nın göz alıcı şöleni
    16. Başkan Altay, Muhacir Pazarı..
    17. MEB ve TUSAŞ milli uçak ve helikopteri..
    18. MTV’de 2. taksit ödemeleri başladı
    19. Sanayicinin ortak problemi enerji..
    20. "Avrupa'ya ihracatımızı beraberce..
    21. Terör hedeflerine Bora füzesi
    22. Denize giren 2 kardeş boğularak..
    23. Sağlıkçıların gözü toplu sözleşmelerde
    24. İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerin..
    25. Tarhan: “Alman otomotiv devinin yeni..
    26. Barış Yürüyüşü'ne katılacak gönüllüler..
    27. Ruhani: “Zenginleştirilmiş uranyum..
    28. ÇAYKUR’dan “Hayde çaya bakalım”..
    29. Küresel ekonomide imalat sektörü..
    30. Bölgesel İşbirliği Toplantısı
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz