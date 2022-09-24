Avrupa'nın tercihi Türkiye oldu

Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Avrupa ve ABD başta olmak üzere küresel ekonomilerdeki resesyon ve belirsizliğe rağmen bu yıl için öngörülen 250 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalayacaklarını söyledi.

Haziran ayındaki genel kurulda TİM Başkanı seçilen Mustafa Gültepe düzenlediği ilk basınla sohbet toplantısında "Avrupa'da elektriğin yoğun olarak kullanıldığı sektörlerde Türkiye'ye talep kayması başladı. Hane halklarının alım gücündeki düşüş sınırlı kalır ve Avrupa'da üretim daralmaya devam ederse bu durum bazı sektörlerimizde ihracatımızı olumlu yönde etkileyebilir" diye konuştu.

Hedefi tuttururuz

"Ocak-ağustos dönemini hedeflerimiz doğrultusunda 165,7 milyar dolar ihracatla tamamladık. Son 12 ayın tamamında aylık ihracat rekoru kırdık" diyen Gültepe "Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Avrupa ve ABD başta olmak üzere küresel ekonomilerdeki resesyon ve belirsizliğe rağmen, 2022 yılı için öngördüğümüz 250 milyar dolarlık ihracat hedefimizi tutturacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ihracatını en kısa sürede 300 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Gültepe, bu hedefe ulaşılabilmenin yolunun kapasite artırıcı yatırımdan geçtiğini vurguladı. Yatırım için ihracatçının finansmana ihtiyacının daha da artacağını vurgulayan Gültepe, "Eximbank kredilerinin sınırlı olması, Merkez Bankası'nın kısıtlı miktarda reeskont kredisi kullandırması, TL kredilerde firmaların döviz varlığıyla ilgili kısıtlamalar, finansmana erişim konusunda zorlukları oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Mustafa Gültepe, küresel ekonominin büyük bir değişim ve dönüşüm sürecine girdiğini, Türkiye'nin bu süreci fırsata çevirebilmesi için çok hızlı hareket etmek durumunda olduklarının altını çizdi. Gültepe, bu yılın ocak-ağustos döneminde birim ihracat değerinin önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16.7 artışla 1.44 dolar seviyesine ulaştığına da dikkat çekti.

Bankalar kredide isteksiz davranıyor

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 12'ye indirmesini de değerlendiren Gültepe, "Merkez Bankası'nın önceki indirimiyle ticari kredi faizleri yüzde 25-30 bandına gelmişti. Şimdi 15-20 bandına çekilebilir. Ancak bankalar zorunlu karşılık kararı nedeniyle kredi kullandırma konusunda isteksiz görünüyorlar" dedi.

Anadolu'yu üretim merkezi yaptık

Gültepe son yıllarda Anadolu'daki bir çok ilin üretim merkezi haline gelmeye başladığını belirterek son 5-6 yılda herkesin yatırım yaptığını söyledi. Fabrika açılışlarının artık rutinleştiğini belirterek, "Ayrıca yeni jenerasyon da açılış törenlerine önem vermiyor. Son dönemde 10 tane fabrika açtık, tören yapmadık" dedi.

İstanbul ve etrafında yatırım için yer kalmadığını anlatan TİM Başkanı Gültepe, "Herkes İstanbul'un etrafında kalmaya çalışıyor. Ayakkabıcılara yanlış yerdesiniz gidin diyorum" ifadelerini kullandı. Doğu'daki bazı illerde işsizliğin azaldığına da dikkat çeken Gültepe, mavi yakalıların bir süre sonra biteceğini, bulunamayacağını anlattı.