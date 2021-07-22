Avrupa'nın Libya'ya yönelik planı ortaya çıktı

Münübe Yılmaz

EU observer isimli haber portalı AB'nin Libya'ya askeri bir misyon gönderme planı olduğunu ortaya koyan belgeleri sızdırdı. AB’nin Dış İlişkiler Servisi (EAS) tarafından yayınlanan 1 Temmuz tarihli belgede Libya’daki yabancı güçlerin etkisine karşı koymak için bölgeye askeri bir misyon gönderme planından bahsedilirken, Libya'daki barış sürecine katkıda bulunmak için bir reform gerçekleştirilmesi gerektiğine değiniliyor. EU Observer tarafından sızdırılan belgede, AB bölgedeki savaşçıların silahsızlandırılmasının, terhis edilmelerinin veya güvenlik kurumlarına entegrasyonlarının Libya'nın güvenliği için elzem olduğu belirtilirken, "AB Politika ve Güvenlik Komitesi'nin (PSC) askeri katılımı, askeri bölgelerin üçüncü şahıslara bırakılmaması için düşünülmelidir. Uzun vadede ve uygun koşullar sağlandığında, güvenlik alanında reform sürecini destekleme göreviyle askeri bir angajman düşünülmelidir” ifadeleri yer aldı. Belgede Türkiye’ye direkt atıfta bulunularak Libya'da etkisini açıkça gösteren ‘üçüncü bir ülkenin’, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından konulan ambargoyu ihlal ederek Libya’ya şüpheli silah sevkiyatlarının denetimini reddetmeye devam ettiği kaydedildi.