Avrupa'nın enerji krizinde son nokta! Almanya'dan kışı Türkiye'de geçirme ödülü

Almanya başta olmak üzere Avrupa'daki enerji krizinin konuşulduğu günlerde yeni bir gelişme daha yaşandı. Alman Bild gazetesi, ödülü kışı Türkiye'de geçirmek olan bir ilan yayınladı.

İlanda, "Fişi çekin, ısıtıcıyı kapatın, enflasyonu unutun ve Almanya’daki soğuk kış günlerinden kaçın." denildi.

Gazetede yer alan şu ifadeler de dikkat çekti:

Ofisinizi sahile taşıyın. Kulağa gerçek olamayacak kadar iyi mi geliyor? Bu Rüya artık gerçekleşecek. Sizi Türkiye’nin güzel sahil kasabası Side’ye uzun süreli bir tatile gönderiyoruz.

Yarışmanın şartı dijitale üye olmak

Bild gazetesi, Antalya Side’de yer alan otelde konaklama, uçuş bileti ve her şey dahil dört haftalık uzun süreli tatil kazanma fırsatı olan yarışmayı kazanmak için, dijital platformu Bildplus uygulamasına üye olma şartı getirdi.