Avrupa’nın en çok satılan SUV’u yenilendi
Volkswagen, Avrupa’nın en çok satılan SUV’u Tiguan’ı yeniledi.
Geçen seneki 911 bin üretim adediyle dünya genelinde en başarılı Volkswagen modeli olan Tiguan, yenilenen tasarımı, ileri sürüş destek, bilgi-eğlence ve klima kontrol sistemleriyle Türkiye’de de satışa sunuldu. Model, verimli ve performanslı 1.5 lt TSI 150 PS 7 ileri DSG benzinli ve 2.0 lt TDI 150 PS 7 ileri DSG dizel motor seçenekleriyle alınabiliyor. Volkswagen, Tiguan’ı Life, Elegance ve R-Line olmak üzere 3 farklı versiyonla satışa sundu. Tiguan’ın Günbatımı Mavisi, Mercan Kırmızı, Yunus Grisi, Kızıl Kahve ve Aytaşı Gri olmak üzere 5’i yeni toplam 11 farklı renk seçeneği bulunuyor.