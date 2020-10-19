Avrupa’nın en çok satılan SUV’u yenilendi

Geçen seneki 911 bin üretim adediyle dünya genelinde en başarılı Volkswagen modeli olan Tiguan, yenilenen tasarımı, ileri sürüş destek, bilgi-eğlence ve klima kontrol sistemleriyle Türkiye’de de satışa sunuldu. Model, verimli ve performanslı 1.5 lt TSI 150 PS 7 ileri DSG benzinli ve 2.0 lt TDI 150 PS 7 ileri DSG dizel motor seçenekleriyle alınabiliyor. Volkswagen, Tiguan’ı Life, Elegance ve R-Line olmak üzere 3 farklı versiyonla satışa sundu. Tiguan’ın Günbatımı Mavisi, Mercan Kırmızı, Yunus Grisi, Kızıl Kahve ve Aytaşı Gri olmak üzere 5’i yeni toplam 11 farklı renk seçeneği bulunuyor.