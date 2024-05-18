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Yaşam Avrupa'nın en büyüğü Türkiye'de görüldü
Yaşam

Avrupa'nın en büyüğü Türkiye'de görüldü

Yeniakit Publisher
2024-05-18 21:18:00 -
Avrupa'nın en büyüğü Türkiye'de görüldü

Vincent Van Gogh'un eserinde yer alan ‘Tavus kelebeği’ Gümüşhane’de görüntülendi.

 Avrupa’nın en büyük kelebek türü olan ve ressam Vincent Van Gogh'un eserinde yer alan ‘Tavus kelebeği’ Gümüşhane’nin Torul ilçesinde görüldü.

İlçeye bağlı Budak köyü Falcılı mahallesinde yaşayan Yiğit ailesinin üçüz çocukları doğada gezerken bölgede yaşayanlardan çok daha büyük boyutlardaki kelebeği fark etti.

Trabzon'dan Budak köyündeki dedelerinin yanına ziyaret için gelen üçüz kardeşler Asya, Ayla ve Kutay Yiğit mahalle de oyun oynarken gördükleri dünyanın en güzel kelebek türlerinden biri kabul edilen tavus kelebeğini eve getirdi.

Daha sonra kelebeğin zarar görebileceğini düşünen aile bireyleri de biraz vakit geçirdikten sonra kelebeği tekrar doğaya saldı.

Aile bireyleri internetten biraz araştırma yaptıklarında kelebeğin ünlü ressam Van Gogh’un tablolarında yer alan ve Avrupa’nın en büyük kelebek türü olduğunu belirledi.
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Türkiye’de hemen her yerde görülebilen kelebek türü bir güve olan, daha çok meyve ağaçlarının bulunduğu alanlarda yaygın olarak görülen Tavus Kelebeği, kanatları açıldığında kanatlar arası genişliği yaklaşık 15-18 santimetre olması nedeniyle gören herkesin dikkatini çekiyor.

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