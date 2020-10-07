Avrupa'nın dev altyapı projesinin betonları Ankara'dan

ANKARA (AA) - ZEYNEP DUYAR CANLI - MEKA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaybal, Avrupa'nın en büyük altyapı yatırımları arasında yer alan İngiltere'nin ikinci büyük hızlı tren hattı projesinde (High Speed 2 -HS2) kullanılmak üzere açılan hazır beton üretim tesisleri ihalesini kazandıklarını bildirdi.

Kaybal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ostim İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi üyesi olan MEKA Beton Santralleri'nin İngiltere'de pazar lideri konumunda bulunduğunu söyledi.

Daha önce İngiltere'de pek çok projede yer aldıklarını ifade eden Kaybal, şimdi de ülkenin ikinci büyük hızlı tren hattı projesinde kullanılmak üzere açılan hazır beton üretim tesisleri ihalesini kazandıklarını belirtti.

Söz konusu ihaleyle tüm rakiplerini geride bıraktıklarını dile getiren Kaybal, şöyle devam etti:

"MEKA ve İngiltere'deki çözüm ortağımız olan Berkshire Engineering Supplies Ltd. (BES), tünel segmenti ve 1. aşama altyapı işleri için özel beton karışımları üretiminde kullanılacak son teknoloji MEKA beton santralleri ve çeşitli ilgili ekipman tedariki için bir sözleşme imzaladı. Tamamıyla Türk mühendislerinin tasarımı ve yerli üretim olacak santral ve ekipmanların daha önce ürünlerimizin birçok özel yapı projesinde kullanıldığı İngiltere'de yine ilk tercih olarak öne çıkmasından gurur duyuyoruz."



Aylarca devam eden ihale sürecinde MEKA'nın yanı sıra dünyanın diğer önde gelen üreticilerinin de değerlendirildiğine işaret eden Kaybal, sonunda Türk sanayisinin temsilcisi MEKA'nın teklifinin tercih edildiğini söyledi.

Kaybal, "134 milyar dolar maliyetle Avrupa'nın en büyük altyapı projesinin betonu, tamamıyla Türk mühendislerinin tasarımı ve yüzde 90'ın üzerinde yerli girdiyle MEKA Hazır Beton Santrali'nde üretilecek. İlk etap için özel üretim 5 beton santrali sevk edildi, diğer santrallerin üretimi ise devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaybal, HS2 Projesi'ne yönelik beton santrallerinin seçiminde dünya çapında özel proje tasarımıyla tanınan MEKA Ar-Ge ve Tasarım Stüdyosu deneyimli mühendislerinin, tasarım çözümleriyle müşterilerin beğenisini kazandığını vurguladı. Beton santralleri tasarımı için oluşturulan ekibin proje hedeflerinin, verimlilik, sürdürülebilirlik, güvenlik ve doğaya saygı olduğunu belirten Kaybal, şunları kaydetti:

"HS2 inşasına komple çözümü sunabilmek üzere son derece yüksek kalite standartlarına sahip özel tasarlanmış MEKA beton santralleri, fiber besleme, dozajlama sistemleri, beton geri kazanım ve su arıtma sistemi ile ısıtılmış agrega ve sıcak su sistemlerini içeren entegre bir sistem hazırlamıştır.



Daha önce gerek kırma eleme ve madencilik gerekse beton santrali alanında ekipmanlarımızın birçok özel yapı projesinde kullanıldığı İngiltere'de yine MEKA'nın ilk tercih olarak öne çıkmasından gurur duyuyoruz."



- HS2 projesi



İngiltere'de yolcu sayısındaki artış nedeniyle demir yolu ağının kapasitesini artırmak için inşa edilen HS2, ülkenin ikinci büyük hızlı tren hattı. HS2 projesinde, yüksek hızlı trenler Londra ile Birmingham arasında 140 millik özel bir parkurda seyahat edecek. 32 milden fazla tünelden ve 10 milden fazla viyadükten geçerek saatte 400 kilometre hıza ulaşabilen trenlerin sefer yapacağı hattın ilk aşamasının 2033'te hizmete girmesi bekleniyor.



Güncel revizyonlarla maliyetinin 106 milyar sterline çıkacağı tahmin edilen HS2 Projesi, şehirlerarası trenlerin mevcut demir yolu ağından çıkarılmasına, banliyö ve nakliye hizmetleri için daha fazla yer açılmasına, kara yolu yük taşımacılığının azaltılmasına ve düşük karbonlu taşımacılığın yaygınlaştırılmasına destek olacak.

