Avrupalılar İçin Avrupa’da Üretim Başladı: Yeni Hyundai KONA Elektrik

İkinci nesil KONA, gelişmiş güvenlik ve rahatlık özellikleri ile sınıfında lider bir ürün yelpazesi sunmaya EV versiyon ile devam ediyor. Hyundai, bu yeni model dışında 2030 yılına kadar 11 adet yeni Hyundai EV modelini de pazara sunacak.

Hyundai, Avrupa genelindeki müşterilerine olan bağlılığını yine Avrupa’da üretim yaparak göstermeye devam ediyor. Hyundai’nin Güney Kore'deki Ulsan tesisinde üretilen ilk nesil KONA Elektrik, yeni modelle beraber şimdi stratejik olarak Avrupa’daki bir fabrikaya alınmış oldu. Bu stratejik karar, Avrupa'daki müşteriler için teslimat sürelerini büyük ölçüde kısaltmış oluyor.

HMMC, KONA Elektrik modelini aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 40’tan fazla ülkeye ihraç edecek. Tesisin toplam üretiminin yüzde 15'ini oluşturacak olan KONA Elektrik’in üretim adeti, yıllara göre artış gösterecek. Hyundai KONA Elektrik’in Türk tüketicisi ile buluşması ise yılın son çeyreğinde gerçekleşecek.

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