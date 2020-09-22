Avrupalı yardım kuruluşları, sığınmacılar konusunda Yunanistan'ı Avrupa Komisyonuna şikayet etti

AMSTERDAM (AA) – Avrupalı yardım kuruluşları Oxfam ve WeMove Europe, iltica başvurusunda bulunan sığınmacılara karşı Avrupa Birliği (AB) hukukunu sistematik ihlal ettiği gerekçesiyle Yunanistan'ı AB Komisyonuna şikayet etti.

İngiltere merkezli yardım kuruluşu OXFAM'dan yapılan açıklamada, başta Yunanistan'ın "zorla geri gönderme" gibi uygulamalarına işaret edilerek, sığınmacılara karşı uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinin AB hukukuna aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

Açıklamada, AB Komisyonundan Yunanistan'ın ihlallerine karşı inceleme başlatmasının talep edildiği kaydedildi.

Yunanistan'ın iltica prosedürlerinde uygulaması gereken koruma önlemlerini aleni şekilde ihmal ettiğine ilişkin birçok delilin başvuru dosyasına eklendiği bildirilen açıklamada, Yunanistan'da yürürlüğe giren yeni iltica reformunun adil bir iltica sürecini sağlamasının imkansız olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, iltica başvurusu reddedilen sığınmacıların ret kararı ellerine geç ulaştırılarak ikinci başvuru hakkı için tanınan sürenin dolmasının sağlandığı ve bu sebeple sığınmacılara ikinci başvuru hakkının kullandırılmadığı ifade edildi.

- "Komisyon Yunanistan'a karşı hukuki işlem başlatmalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oxfam AB Bürosu Yöneticisi Marissa Ryan, "AB Komisyonu, Avrupa'da yaşayan her insanın temel haklara erişimini sağlamak ve korumak durumundadır." ifadesini kullandı.

Ryan, Moria sığınmacı kampında çıkan yangının Avrupa'nın sığınmacı politikasındaki çöküşü gösterdiğini belirtti.

Oxfam ile Almanya merkezli WeMove Europe adına başvuruyu hazırlayan hukuk bürosu De Brauw'dan Mehmet Cihan Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "AB Komisyonundan talebimiz, Yunanistan'ın AB hukuku ve insan hakları ihlallerini incelemesi ve ihlallere son verilmemesi halinde durumu Avrupa Adalet Divanına taşımasıdır." dedi.

- "Yunanistan'a verilen bu politik destek daha fazla acıya yol açıyor"

WeMove yetkilisi Giulio Carini, şikayet başvurusuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mart ayında AB liderleri, Türkiye sınırını ziyaret ettikten sonra Yunanistan'ı desteklemişlerdi. Şimdi Yunanistan'a verilen bu politik destek daha fazla acıya yol açıyor." ifadelerine yer vererek AB'nin göçmen politikalarını eleştirdi.

- Moria'daki yangın mülteci politikalarına ilişkin eleştirilere neden oldu

Yunanistan'ın en büyük sığınmacı kampı olan Midilli adasındaki Moria'da iki hafta önce çıkan yangın sonucu tüm kamp kullanılamaz hale gelmişti. Yangın neticesinde 12 bin sığınmacı açıkta kalarak tarlalar, ev ve sokaklarda uyumak zorunda kalmıştı.

Sığınmacıların bu görüntüleri yoğun tartışmalara ve AB'nin mülteci politikasıyla ilgili sert eleştirilere neden olmuştu. Sığınmacıların barınabilmesi için Moria'nın yerine Midilli'de geçici bir dev çadır kent kurulmuştu.

- Ortak hedef "AB iltica ve göç politikası"

AB üyeleri yıllardır ortak bir iltica ve göç politikası oluşturabilmek için çalışıyor. AB Komisyonu yarın konuyla ilgili reform önerilerini içeren yeni bir "sığınmacı ve göç politikaları paktı" açıklayacak.

- AB Komisyonu, Yunanistan'a karşı dava açabilir

AB'nin icra organı olan AB Komisyonu, üye ülkelerin AB hukukuna uyumunun denetiminden de sorumlu.

Üye bir ülkenin AB hukukunu ihlal ettiği şüphesinin bulunduğu durumlarda Komisyon, ihlal prosedürü başlatma ve AB Adalet Divanında üye ülke hakkında dava açma yetkisine sahip.