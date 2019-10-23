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Avrupalı vekillerden küstah Türkiye çağrısı

Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla sahada ve masada büyük bir zafer kazanması Avrupa ülkelerini rahatsız etti. Küstah bir çağrıda bulunan Avrupa Parlamentosu üyeleri Türkiye'ye silah ihracatının durdurulmasını ve ekonomik yaptırım getirilmesini istedi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 22:09
Avrupalı vekillerden küstah Türkiye çağrısı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan bazı Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, Türkiye'ye silah ihracatının durdurulması ve ekonomik yaptırım getirilmesini istedi.

"Türkiye'ye güçlü cevap vermek zorundayız"

Çarşamba günü Strasbourg'da açıklamalarda bulunan AP Başkan Yardımcısı Katarina Barley, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye güçlü bir yanıt vermek zorunda olduğunu söyledi. Alman sosyal demokrat siyasetçi, bölgedeki anlaşmazlıkların askeri yöntemle çözülemeyeceğini savundu.

Daha önce Barış Pınarı Harekatı'nı skandal bir şekilde eleştiren Sol Partili Özlem Alev Demirel ise, Türkiye ile ticaretin sonlandırılmasını istedi. Demirel, Türkiye'nin askeri harekatının kınanması gerektiğini kaydetti.

"Sorumluluk alamadık"

Parlamentonun Türkiye delegasyonunun başkanı, Yeşiller Partili Sergey Lagodinsky ise, suçun aynı zamanda AP'de olduğunu söyledi. Lagodinsky, "Bu bölgede sorumluluk alma noktasında başarısız olduk" diye konuştu.

Almanya'nın güvenli bölge çağrısı gündeme geldi"

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'nin kuzeyinde uluslararası denetime tabi bir güvenli bölge oluşturulması çağrısı ise AP'deki tartışmada gündeme gelmedi. AB dışişleri bakanları, Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı" adını verdiği operasyonunu ortak bir açıklama yayınlayarak kınamıştı.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 22:09
  1. Türkiye
  2. Almanya
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. YPG
  5. PKK
  6. Avrupa Parlamentosu
  7. Avrupa Birliği

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  • OguzOguz19 dk önce
    Lan ...ler hem sınırını koruyan hemde mültecileri kendi bünyesinde toplayan herşeyden önemlisi yıllardır NATO ülkesi olan bir ülke hala sizinleyse öpün başınıza koyun Türkiyesiz bir Kore savaşı daha olursa çinli subayların ayağını öpersiniz!
  • OsmanOsman51 dk önce
    Trump Rusyan'nın gizli adamı asla yaptırımlar ve silah ambargosuna izin vermez ve Trump nederse AB ülkeleride onu yapmak zorundadır yani AB ABD'den habersiz hiç bişey yapamayacağını biliyor sadece ülkemize korku ve tedit etmekten başka bişey elde edemeyeceklerini biliyorlar!
  • SofuoğluSofuoğlu3 sa önce
    "İt ürür kervan yürür"
  • İhsan GEnçİhsan GEnç5 sa önce
    Ne zaferi bu? Suriye'deki savaşın baş müsebbibi AKP'dir. Amerika'dan, Avrupa'dan aldığı paraları cebe indirmek için yüzbinlerce insanın ölümüne, milyonlarcasının yerini yurdunu terk etmesine neden oldular. Bunun vebalini mahşer günü ödeyecekler. Bu bir. İkincisi: Anlaşma metninde YPG "YPG Unsurları" olarak geçiyor, terörist olarak değil. Üçüncüsü: Türkiye'nin dibindeki Kamışlı'ya giremiyor Türkiye. Dördüncüsü: YPG, Suriye ile anlaşarak özerklik alıyor. Beşincisi: Türkiye'nin şu anda bulunduğu bölge, Suriye toprakları. Oralara bizim paralarımızla şehirler kurulacak, sonra bize tekmeyi basacaklar. Yine Türk milletinin sırtına binecek yük. Harcanan milyarlarca dolara mı yanarsın, ölen yüzbinlerce insana mı, göç etmek zorunda kalan,kaçarken denizlerde boğulan canlara mı... Yatacak yeriniz yok sizin.
  • firatfirat7 sa önce
    senerlerdir Türkiye ab ye sinirgüvenligi icin ortak operasyona davet ettide istememislerdi, simdi ne diye konusuyor bu domuzlar ?
  • sabutaysabutay9 sa önce
    Muhibbi , ülkemizi parçalayarak büyük israil kurma planları çöpe gitti hala anlamadın mı, sağır sultan bile duydu artık, ülkemizi parçalamak için beslenen ermeni terör örgütü pkk ülkemize komşu olmadıktan sonra yok olmaya yakın, ne yapacaklarını şaşırdılar
  • BARBANOBARBANO10 sa önce
    AVRUPA DENILEN ÜLKELRDEN EN BÜYÜK TÜRKIYENIN DÜSMANLARI ALMANYA FRANSAITALYA BELCIKADIR ZATEN ALMANYA VA FRANSA KATLIYAMCILARI TÜRKIYENIN ILERLEMESINI HIC ISTEMEYEN ÜLKELERDIR VE BU ÜLKELER TÜRKIYE KARSITI OLANLARI YA PARLAMENTODA YA BAKANLIKTA TÜRKIYEYE KARSI KULANIYORLAR BU YAHUDI KATILLERI ASLA INSAN OLMAZLAR BUNLARIN ICLERINDE SEYTAN TOHUMLARI VAR.
  • GURBETCI ALIGURBETCI ALI10 sa önce
    elinizden geleni ardiniza koymayin iki yüzlü avrupa
  • Payitaht AbdülhamitPayitaht Abdülhamit10 sa önce
    Akitin haber başlığında Alçak, Küstah, Hain, Haçlı, Siyonist eksik olmuyor. Malesef yorumculara akitin aile terbiyesi yansıyor. 
  • Muhibbi Muhibbi 10 sa önce
    Ne zaferi kardeşim pyd pkk bitti de bizim mi haberimiz olmadı. 
  • emekli çavuşemekli çavuş10 sa önce
    NEYDÜYÜ..BELİRSİZLER.......ŞİMDİYE KADAR....HANGİ...SÖZÜNÜZDE...DURDUNUZ...........TERÖRİSTLERİN...HIRSIZLARIN....EŞKİYALARIN.....ÇOCUK...ERGEN....TECAVÜZCU....SAPIKLARI....SIĞIN MACIYAPTINIZ.....SİZİNİŞİNİZ...BUNLARLA.....

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