Avrupalı sözde sanatçılardan teröre destek klibi

Tufan Acar yeniakit.com.tr

Avusturyalı Natalie Ananda Assman ile Peter Gabis, İranlı Golnar Shahyar, Yunan Oscar Antoli, Alman Maren Rahmann ve Phillip Gunter Rainer, Fransız Didi Disko, Sırp Natasa Mirkoviç, Arap Basma Jabr, İsrailli Jelena Poprzan, Mahan Mirarab ve İtalyan Carlos Munoz Camarero yayınladıkları video kliple hainlere destek kampanyası başlattı.

Teröristler için 'Onların dağlardan başka dostu yok.' denilen klipte her sözde sanatçı 'Ben senin dağınım." ifadeleri ile örgüte alçakça destek verdi. Söz konusu klibi 'Kürt halkı' için çektiğini iddia eden sözde sanatçılar, 'Defend Rojava' 'Rojava'yı savun' sloganı yazılı pankartlarla terör örgütü PKK ve uzantılarının bayraklarını açtı.