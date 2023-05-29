Avrupalı liderler Erdoğan'ı tebrik etti

Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Avrupa'nın pek çok ülkesinden tebrik mesajları geldi.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexsander Van der Bellen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyunun Türkiye’deki seçimlere gösterdiği ilginin Türkiye’nin Avrupa ile komşuluk ilişkileri ve bölgedeki istikrar açısından önemine işaret ettiğine dikkati çekti.

"Yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum" ifadesini kullan Van der Bellen, "İki ülke arasındaki ikili ilişkilerimizin ve çok taraflı alanda işbirliğimizin olumlu yönde gelişmesine özel önem vermeye devam edeceğim." görüşünü paylaştı.

- Hollanda

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Erdoğan'ı, yeniden Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ederim. Önümüzdeki yıllarda kendisine başarılar dilerim. Dost ve müttefiklerle birlikte Hollanda ve Türkiye ilişkilerimizi ve çalışmalarımızı güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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- İtalya

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden ötürü tebrik ediyorum. İtalya ve Türkiye, müttefikler ve Akdeniz'de ve dünyada önemli sorumluluklar paylaşmaktadır. Birlikte, halklarımız, büyüme ve küresel istikrar için daha fazlasını yapabiliriz." ifadelerine yer verdi.

- Belçika

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, "Belçika ve Türkiye sağlam ortaktır. Hem ikili hem de NATO düzeyinde istikrarlı bir Avrupa ve dünya için yakın bir şekilde birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Kosova

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Kurti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başarıyla yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle tebrik ederek, "Kosova ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliğini daha da derinleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

- Malta

Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla kutladı.

Borg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'na yürekten tebrikler. Recep Tayyip Erdoğan için önemli bir zafer. Türk hükümetine, halkı için daha iyi bir gelecek inşa etmede başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.