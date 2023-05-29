  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Seçim sonuçlanırken ne diyeceği merak ediliyordu! Mehmet Şimşek az önce sosyal medya hesabından paylaştı

'Aramızda kalmasın' Ekrem ve Mansur'un hayali yalan oldu

Yiğit Bulut Meral Akşener'in atacağı adımı açıkladı! Bu olursa ortalık yangın yerine döner

Kılıçdaroğlu yine istifa etmedi! Destekçileri isyan etti

Seçimden önce ‘Geldim geliyorum’ diye atıp tutuyordu! Bay bay Kemal'den yenilgiye ilk bahane

Erdoğan’ın zaferine Davudoğlu ne tepki verdi

Bakan Akar: 85 milyon büyük ve güçlü Türkiye'yi seçti

Putin Erdoğan'ı aradı! Rus lider söze bakın nasıl başladı

Bay Bay Kemal’den ilk mesaj! Yenildim ama koltuğu bırakmıyorum

İsmail Saymaz CHP'nin ajansı ANKA'ya çattı: Siz nasıl Kılıçdaroğlu'nu 18 dakikada 1 buçuk milyon oy geride gösteriyorsunuz
Gündem Avrupalı liderler Erdoğan'ı tebrik etti
Gündem

Avrupalı liderler Erdoğan'ı tebrik etti

Yeniakit Publisher
2023-05-29 00:35:00 -
Avrupalı liderler Erdoğan'ı tebrik etti

Avrupa ülkelerinden Avusturya, Hollanda, İtalya, Belçika ve Kosova liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından ötürü tebrik etti.

Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Avrupa'nın pek çok ülkesinden tebrik mesajları geldi.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexsander Van der Bellen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyunun Türkiye’deki seçimlere gösterdiği ilginin Türkiye’nin Avrupa ile komşuluk ilişkileri ve bölgedeki istikrar açısından önemine işaret ettiğine dikkati çekti.

"Yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum" ifadesini kullan Van der Bellen, "İki ülke arasındaki ikili ilişkilerimizin ve çok taraflı alanda işbirliğimizin olumlu yönde gelişmesine özel önem vermeye devam edeceğim." görüşünü paylaştı.

- Hollanda

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Erdoğan'ı, yeniden Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ederim. Önümüzdeki yıllarda kendisine başarılar dilerim. Dost ve müttefiklerle birlikte Hollanda ve Türkiye ilişkilerimizi ve çalışmalarımızı güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- İtalya

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden ötürü tebrik ediyorum. İtalya ve Türkiye, müttefikler ve Akdeniz'de ve dünyada önemli sorumluluklar paylaşmaktadır. Birlikte, halklarımız, büyüme ve küresel istikrar için daha fazlasını yapabiliriz." ifadelerine yer verdi.

- Belçika

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, "Belçika ve Türkiye sağlam ortaktır. Hem ikili hem de NATO düzeyinde istikrarlı bir Avrupa ve dünya için yakın bir şekilde birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Kosova

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Kurti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başarıyla yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle tebrik ederek, "Kosova ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliğini daha da derinleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

- Malta

Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla kutladı.

Borg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'na yürekten tebrikler. Recep Tayyip Erdoğan için önemli bir zafer. Türk hükümetine, halkı için daha iyi bir gelecek inşa etmede başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tarkan, Cem Yılmaz, Hazal Kaya, Cem Yılmaz... Erdoğan kazandı, sesleri kısıldı!
Tarkan, Cem Yılmaz, Hazal Kaya, Cem Yılmaz... Erdoğan kazandı, sesleri kısıldı!

Gündem

Tarkan, Cem Yılmaz, Hazal Kaya, Cem Yılmaz... Erdoğan kazandı, sesleri kısıldı!

Kendin ettin kendin buldun Akşener! Millet dersini verdi hala Erdoğan'a akıl veriyor
Kendin ettin kendin buldun Akşener! Millet dersini verdi hala Erdoğan'a akıl veriyor

Gündem

Kendin ettin kendin buldun Akşener! Millet dersini verdi hala Erdoğan'a akıl veriyor

Erdoğan balkon konuşmasını yaptı! Önemli mesajlar verdi
Erdoğan balkon konuşmasını yaptı! Önemli mesajlar verdi

Gündem

Erdoğan balkon konuşmasını yaptı! Önemli mesajlar verdi

Meral Akşener’e istifa çağrısı! İYİ Partili isim kazan kaldırdı" target="_blank">
Meral Akşener’e istifa çağrısı! İYİ Partili isim kazan kaldırdı
Meral Akşener’e istifa çağrısı! İYİ Partili isim kazan kaldırdı

Siyaset

Meral Akşener’e istifa çağrısı! İYİ Partili isim kazan kaldırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23