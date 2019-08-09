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Avrupalı gençlerden organ bağışı

6 farklı ülkeden toplam 37 genç, organ bağışının yaygınlaşması hakkında yaptıkları çalışmaları Bursa’nın Mudanya ilçesinde tamamladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 17:30
Avrupalı gençlerden organ bağışı

6 farklı ülkeden toplam 37 genç, organ bağışının yaygınlaşması hakkında yaptıkları çalışmaları Bursa’nın Mudanya ilçesinde tamamladı.


Türkiye, Romanya, Slovakya, İspanya, Makedonya ve Polonya’dan toplam 37 genç “Donated Me" isimli, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından onaylanan Erasmus+Gençlik Değişimi Projesi kapsamında Mudanya’da organ bağışının yaygınlaşması ile ilgili çalışma yaptı. Erasmus+Gençlik Değişimi projesi kapsamında Mudanya’da Apameia Otel’de bir araya gelenler, organ bağışının yaygınlaşması hakkında bir haftalık çalışma yaptı.


Hayatı Tamamla Organ Bağışı Farkındalık Platformu isimli gençlik grubu üyeleri tarafından hazırlanan ve Zift Hayat Boyu Öğrenme ve Eğitim Derneği tarafından desteklenen projeye katılan gençler, gerçekleştirdikleri faaliyetlerle Bursa’da organ nakli bekleyen hastalarla ilgili katılımcı ülkelerin yaptığı çalışmaları paylaşırken, karşılaşılan zorluklar ve çözüm teklifleri hakkında araştırmalar gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:30
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