Avrupa'dan yeni savunma hamlesi! 115 milyon avroluk "AGILE" desteği geliyor!

Cem Kaya Giriş Tarihi:
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, askeri teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak ve yenilikçi projeleri hızlandırmak için dev bir bütçe ayırdı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, savunma teknolojilerinin daha hızlı geliştirilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla 115 milyon avroluk yeni bir program önerdi.

Komisyonun açıkladığı "AGILE" adlı program, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), girişimler ve ölçek büyüten şirketlerin savunma alanında geliştirdiği teknolojilere destek vermeyi hedefliyor.

Program, yapay zeka, kuantum teknolojileri ve insansız sistemler gibi alanlarda geliştirilen teknolojilerin daha kısa sürede geliştirilmesi, test edilmesi ve kullanıma sunulmasını amaçlıyor.

115 milyon avroluk program kapsamında şirketlere daha hızlı ve esnek finansman sağlanacak. Buna göre, hibe kararlarının yaklaşık 4 ay içinde verilmesi, geliştirilen teknolojilerin ise 1 ila 3 yıl içinde savunma alanında kullanılabilir hale gelmesi öngörülüyor.

 

AGILE çerçevesinde toplam 20 ila 30 projenin desteklenmesi planlanıyor. Program kapsamında uygun maliyetlerin yüzde 100'üne kadarının karşılanması öngörülüyor.

AB Komisyonu, mevcut durumda Birlik ülkelerinde savunma harcamalarının büyük bölümünün en büyük savunma şirketlerine yöneldiğine işaret ediyor.

Komisyon, programın hayata geçmesi için gerekli yasal düzenleme teklifini Avrupa Parlamentosu ile AB Konseyine sundu. Teklifin kabul edilmesi halinde programın 2027'nin başında devreye girmesi bekleniyor.

Neron11

Savunma sanayi girişimlerine dünyanın her yerinde teşvik verilir, ama bizde bütün parayı cebinden harcayıp İHA SİHA geliştiren bayraktar lara sadece damat oldukları için öfke kusan ve size dokunacağız diye tehtit eden akıl fukara ları mevcut, savunma sanayi nin ne kadar önemli olduğunu İran savaşında gördük o lafları edenlerin ise en küçük bir utanması yok
