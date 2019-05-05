Avrupa'dan skandal Gazze açıklaması! Katliamı görmezden geldiler

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi, yaptığı açıklamada İsrail'in yağdırdığı bombaları, Anadolu Ajansı'nın vurulmasını, 14 aylık bebek dahil sivillerin öldürülmesini görmezden geldi. ''Gazze'den atılan roketler derhal dursun'' dedi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi, İsrail'in Gazze'ye adeta bomba yağdırdığı saldırılar ile ilgili bir açıklama yayınlarken şu ifadeleri kullandı:

''Gazze'den İsrail'e yapılan roket ateşi derhal kesilmelidir. Sivillerin hayatlarının korunmasını sağlamak için bu tehlikeli durumun sonlandırılmasına acilen ihtiyaç vardır. İsrailliler ve Filistinliler barış, güven ve onur içinde yaşama hakkına sahipler. Sadece siyasi bir çözüm şiddete son verebilir. Mısır ve BM'nin durumu sakinleştirmeye yönelik çabaları Avrupa Birliği'nin tam desteğini alıyor.''

Gazzeli mazlumları sorumlu tuttular

İsrail'in karadan ve havadan attığı bombaları görmezden gelen AB, yaşananların sorumlusu olarak Gazzelileri gösterirken ne İsrail’in Anadolu Ajansı'nı vurmasına ne de 14 aylık bir bebek dahil bir çok sivili katletmesine değinmedi. AB ayrıca bir darbeci tarafından yönetilen ve İsrail ile yakın ilişkilerini gizlemeyen Mısır'ı ise arabulucu olarak tanıdığını da gösterdi.