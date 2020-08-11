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Gündem

Avrupa'dan skandal açıklama: Yunanistan'ın yanındayız

Türkiye ile Yunanistan arasında iplerin gerilmesi sonrası açıklamalarda bulunan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Avrupa Birliği'nin Yunanistan ve Rum Kesimi'nin yanında olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 14:58:00 - 2020-08-11 15:01:54
Avrupa'dan skandal açıklama: Yunanistan'ın yanındayız

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilen ilişkiler Avrupa'da da büyük yankı buldu. İki ülkenin gerilmi Avrupa Birliği'ni de endişelendirdi. Konuya ilişkin konuşan AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Stano ise skandal açıklamalarda bulundu.

"Yunanistan ve Rum Kesimi'nin yanındayız"

AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Stano, düzenlediği basın toplantısında sorunların diyalog aracılığıyla çözülmesini isterken Avrupa'nın tarafını da söyledi. Stano, Avrupa Birliği'nin Yunanistan ve Rum Kesimi'nin yanında olduğunu belirtti.

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Yorumlar

Şener

Bizim tarafımızda olacak haliniz yok ya! Topunuz gelin...
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mehmet

çokta tın tarafınız ne olursa olsun işe yaramaz. size anlayacağınız dilden geliriz bizde köpekten dost olunmaz...
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