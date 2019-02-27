0553 313 94 23

Avrupa'dan ekonomik uyarı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, birlik üyesi 13 ülke ekonomisinde bazı dengesizlikler bulunduğunu, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ekonomilerinin ise aşırı dengesizlik yaşadığını bildirdi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:17
Avrupa'dan ekonomik uyarı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, birlik üyesi 13 ülke ekonomisinde bazı dengesizlikler bulunduğunu, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ekonomilerinin ise aşırı dengesizlik yaşadığını bildirdi.

AB Komisyonu, üye ülkelerin ekonomi ve sosyal politikalardaki ilerlemelerinin değerlendirildiği ve tavsiyeler içeren "Avrupa Sömestri Kış Paketi" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, AB ülkeleri arasında ekonomik sorunların önemli ölçüde değişiklik gösterdiği ve kararlı politikalar izlenmesi gerektiği belirtildi.

AB ülkelerinin genel olarak yatırımları teşvik etmesi, sorumlu mali politikalar izlemesi ve iyi planlanmış reformları uygulamaları gerektiğine dikkat çekilen raporda, Almanya'nın daha fazla yatırım yapması, İtalya ve Fransa'nın kamu borcunu azaltması, üretkenliklerini ise arttırması gerektiğine işaret edildi.

Raporda, aralarında Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, İsveç, Hırvatistan, İrlanda, Portekiz, Romanya ve Bulgaristan'ın da yer aldığı 13 AB ülkesinde makroekonomik dengesizlikler yaşandığının altı çizildi.

İtalya, Yunanistan ve GKRY’de ise aşırı ekonomik dengesizlikler gözlemlendiği kaydedilen raporda, bu ülkelerin yüksek kamu borçları ve bankacılık sektörlerindeki karşılıksız kredi miktarlarını azaltacak tedbirleri hızla almaları tavsiye edildi.

AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, rapor hakkında düzenlenen basın toplantısında, "İtalya'nın kamu finansmanını güçlendirmesi, kamu yönetimi ve yasal sisteminin etkinliğini arttırması, iş çevresini geliştirmesi, işçi piyasalarını kuvvetlendirmesi gerekiyor." dedi.

İtalya'nın ekonomik görünümünün zayıfladığına işaret eden Moscovici, ülkenin hızla gerekli tedbirleri hayata geçirmesi gerektiğini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:17
  1. AB
  2. Almanya
  3. Avrupa
  4. Avrupa Birliği
  5. İtalya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Örgüt yüzünden İslam karşıtlığı arttı!
    1. Örgüt yüzünden İslam karşıtlığı arttı!
    2. Osmanlı Ocakları Federasyonu,..
    3. Erciyes'te dünya kupası heyecanı
    4. Baro’dan Talasemi ile mücadeleye destek
    5. Çankırı’da huzurevi sakinleri sergi..
    6. Başkan Alemdar: “Geleceği planlayan..
    7. Tehlikeye aldırış etmediler, demir..
    8. Demir’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın..
    9. Erzurum’da ‘Ülkücü’ buluşma
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü..
    11. Umutları projeye, emekleri başarıya..
    12. BEÜ’de ‘28 Şubat Darbesi ve Türkiye’..
    13. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası..
    14. Şahin “Belediye başkanlığı makamını 1...
    15. Darbe girişiminde Çekmeköy..
    16. Uysal: “Fikir ve temalarım çalınsın..
    17. Kazım Kurt Alpu’da vatandaşlarla bir..
    18. Erbaa’ya kadın yaşam merkezi
    19. KKTC'de çiftçiler hükümeti protesto etti
    20. Başkan Yemenici, öğrencilerin..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor