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Dünya Avrupa'da rekor korona bilançosu Fransa'dan geldi
Dünya

Avrupa'da rekor korona bilançosu Fransa'dan geldi

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 896 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da görülen en yüksek vaka sayısı tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 23:37:00 -
Avrupa'da rekor korona bilançosu Fransa'dan geldi

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 54 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 32 bin 684'e çıktı.

En yüksek günlük vaka sayısı

Fransa'da koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 26 bin 896 artışla 718 bin 873'e çıktı. Bu rakam, salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Son 1 haftada 4 bin 999 kişi hastanelerde tedavi altına alındı, bunlardan 928'si yoğun bakımda tedavi görüyor. Koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 11'e erişti.

Fransa'da, son olarak dün kayıtlara geçen 20 bin 746 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü.

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