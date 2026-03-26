Avrupa’da nükleer gerçeği: Üretim artıyor ama düşüş durmuyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Avrupa Birliği genelinde nükleer enerji üretimi 2024’te yükselse de uzun vadeli gerileme sürüyor. Fransa liderliğini korurken, bazı ülkeler nükleerden tamamen çıkıyor.

Avrupa Birliği’nde nükleer enerji üretimi 2024 yılında artış gösterse de, uzun yıllardır devam eden düşüş trendi kırılmadı. Açıklanan verilere göre, birlik genelinde 12 ülke nükleer enerji üretmeye devam ederken toplam üretim 649 bin gigavatsaat seviyesine ulaştı. Ancak bu artış, geçmiş yıllara kıyasla yaşanan gerilemeyi tersine çevirmeye yetmedi.

 

FRANSA AÇIK ARA LİDER

Kıtanın nükleer enerji devi olmayı sürdüren Fransa, toplam elektrik üretiminin yaklaşık %69’unu nükleer kaynaklardan karşılayarak zirvedeki yerini korudu. Ülke, aynı zamanda Avrupa’nın en büyük elektrik ihracatçısı konumunda. Fransa’yı Slovakya, İsveç ve Bulgaristan takip ederken; Finlandiya ve Slovenya da yüksek nükleer paylarıyla dikkat çekti.

Elektrik üretiminde nükleer bağımlılık açısından bakıldığında ise Fransa ve Slovakya’da bu oran %60’ın üzerine çıkarken, Çekya, Macaristan ve Finlandiya gibi ülkelerde %40 seviyelerinde seyrediyor.

 

ALMANYA NÜKLEERİ TAMAMEN BIRAKTI

Avrupa’daki en dikkat çekici gelişmelerden biri ise Almanya’nın nükleer enerjiye tamamen veda etmesi oldu. 2024 itibarıyla ülkede nükleer kaynaklı elektrik üretimi sıfıra indi. Bu karar, Avrupa’nın enerji politikalarında yaşanan dönüşümün en çarpıcı örneklerinden biri olarak görülüyor.

 

ENERJİDE DENGELER DEĞİŞİYOR

AB’nin genel enerji dağılımında petrol %38 ile ilk sırada yer alırken, doğalgaz %21, yenilenebilir kaynaklar %20 ve nükleer enerji %12 pay aldı. Uzmanlara göre, nükleer enerji üretimi 2004’e kıyasla yaklaşık %30, 2014’e göre ise %20 oranında geriledi.

Tüm bu veriler, Avrupa’da enerji politikalarının yeniden şekillendiğini gösteriyor. Bir yanda nükleerden çıkış hızlanırken, diğer yanda enerji arz güvenliği tartışmaları giderek daha kritik hale geliyor.

