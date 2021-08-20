Avrupa’da Müslüman nüfus 70 milyonu geçti

2021 yılı itibariyla Avrupa kıtasının Müslüman nüfusunun tarihte ilk kez 70 milyonu aştığı belirtiliyor.

Yine 2021 yılında Avrupa nüfusu 744 milyon olarak hesaplandığından Müslümanların nüfus artış hızlarıyla yakında Avrupa'nın yüzde 10'undan fazlasını oluşturması bekleniyor.

En fazla Müslüman nüfus Rusya'da

2021 itibarıyla kıtadaen çok Müslüman nüfusa sahip ülkenin Rusya olduğu belirtiliyor. Kesin bir istatistik olmamakla birlikte Rusya'nın Avrupa'daki topraklarında yaklaşık 15-16 milyon Müslümanın yaşadığı tahmin ediliyor.

Türkiye ikinci sırada

Türkiye ise bu alanda ikinci sırada bulunuyor. Türkiye'nin Avrupa'daki topraklarında 2021 itibariyle 13 milyondan fazla Müslüman yaşıyor.

Müslüman nüfus büyüklüğünde Türkiye'yi Müslümanların azınlıkta bulunduğu Fransa, Almanya ve İngiltere takip ediyor.

Fransa'da yaklaşık 7 milyon, Almanya'da 5,5 milyon, İngiltere'de 4,5 milyon Müslüman yaşadığı tahmin ediliyor.

Avrupa Birliği genelinde ise yaklaşık 27-30 milyon Müslümanın yaşadığı tahmin ediliyor.

Avrupa Kıtası topraklarında Müslümanların nüfusunun yarıdan çoğunu ulaştırdığı ülkeler ise Türkiye, Bosna-Hersek, Arnavutluk ve Kosova'dan ibaret.

Kuzey Makedonya'da da orta vadede Müslümanların çoğunluğa geçmesi bekleniyor.

İslamiyetin Avrupa'da yayılması

İslam, Avrupa kıtasına ilk kez 711 yılında Tarık bin Ziyad'ın ordusuyla bugünkü Fas topraklarından İspanya topraklarına çıkarma yapmasıyla ulaşmıştı. Göç, Müslümanların nüfus artışının daha hızlı olması ve Avrupalılardan İslam'a geçenler nedeniyle Avrupa'da her yıl Müslüman oranı artamaya devam ediyor.

Azerbaycan dahil edilmeli mi?

Avrupa kıtasının doğu ve güneydoğu sınırlarının nerede bittiği tartışmalı olmakla birlikte genel kabul kıtanın doğu sınırının Rusya içindeki Ural Dağları ve güneydoğuda da Kafkas Dağları olduğu yönünde.

Bazı Avrupa haritalarında ise Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan bütün halde Avrupa'da sayılıyor. Böylesi bir senaryoda ise bu bölgelerde yaşayan 10 milyonun üzerindeki Müslüman nüfusun da eklenmesiyle Avrupa kıtasının Müslüman nüfusu 80 milyonu aşıyor.

Kaynak: Mepa News