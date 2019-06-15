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Avrupa'da İdlib'e destek gösterileri düzenlendi

Brüksel, Berlin, Londra, Paris, Saraybosna, Üsküp ve Tiran'da Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere saldırıları protesto edildi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 19:09
Avrupa'da İdlib'e destek gösterileri düzenlendi

Avrupa'da bazı kentlerde, Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yer alan Hama ve İdlib'e yönelik saldırıları protesto edildi.

"We Are the Love (Biz Sevgiyiz)" inisiyatifince, Suriye'de sivillere yönelik katliamlara tepki amacıyla gösteriler düzenlendi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu önündeki Lüksemburg Meydanı'nda toplanan göstericiler, üzerinde "Biz Sevgiyiz" yazılı beyaz balonları gökyüzüne bıraktı.

Gösteride dağıtılan bildiride, "İdlib'de ateşkese uyulması ve bombardımanın durdurulması, insani yardımların bölgeye ulaştırılması için koridor oluşturulması ve savaş suçlularının yargılanması" çağrısına yer verildi.

Almanya

Almanya'nın başkenti Berlin'de tarihi Brandenburg kapısı önünde bir araya gelen yaklaşık 50 kişi, Suriye'deki saldırıları protesto etti.

İdlib kentinde yaşanan sivil katliamlarının görsellerinin sergilendiği gösteride, ''Suriye'deki katliamı durdurun'', ''Çocuklar ölmesin'' sloganları atıldı.

İngiltere

Başkent Londra'da da İngiliz parlamentosu önünde toplanan eylemciler, İngilizce "Biz sevgiyiz (we are the love)" cümlesini oluşturan harfleri taşıyarak kalp biçiminde sıralandı.

İdlib için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan eylemciler, ardından "Biz sevgiyiz" sloganları attı.

Eylemin organizatörlerinden Arwa el-Khani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib için her yaştan, cinsiyetten, milletten ve ırktan kişileri bir araya getiren küresel bir kampanya yürüttüklerini söyledi.

Amaçlarının İdlib'de yaşananları kamuoyu gündemine taşımak olduğunu belirten el-Khani, "İdlib'de yerinden edilmiş 3,5 milyon Suriyeli bulunuyor. Suriye rejimi yarım milyon insanın ölümünden sorumlu. Üstelik bu Birleşmiş Milletlerin resmi rakamı. Gerçek sayı muhtemelen bunun iki misli." dedi.

Rusya'nın da İdlib'de amansız bir bombardımanla evlerinde, hastanelerinde ve okullarında sivilleri hedef aldığını belirten el-Khani, "Uluslararası topluma, sivillere karşı şiddeti derhal bitirmek üzere baskı oluşturması için çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Fransa

Fransa'da da başkent Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi yakınındaki Trocadero Meydanı'nda bir araya gelen eylemciler, İdlib'de hastane, okul ve sivilleri hedef alan bombaları saldırıların sona erdirilmesi ve ateşkesin sağlanmasını istedi.

Eylemciler, "Biz Sevgiyiz" yazan etiketler ve Esed rejiminin saldırılarını kınayan pankartlar taşıdı.

Saraybosna

Saraybosna'daki gösteride, İdlib'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla üzerinde "We Are the Love" yazan bin adet beyaz balon gökyüzüne bırakıldı. 

Göstericiler, neredeyse günaşırı hastane ve okulların bombalandığı Suriye'de saldırılara son verilmesini istedi.

We Are the Love Bosna Hersek Koordinatörü İsmail Cidic, bu uluslararası harekete katılarak İdlib'deki masum sivillerle dayanışma göstermeye karar verdiklerini söyledi.

Cidic, "Kırmızı çizgilerin hepsi aşıldı, okulların, hastanelerin bombalanması, masum sivillerin öldürülmesi savaş stratejisi olarak algılanıyor. Bunun kabul edilemez olduğu kanaatindeyiz." dedi. 

Gökyüzüne bırakılan bin adet balonun sembolik olduğunu dile getiren Cidic, "Projede 18 başkent yer alıyor ancak Brezilya, Kuzey Amerika ve Avrupa'dan başka şehirler de bu projeye destek olacağını duyurdu." diye konuştu.

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te de Suriye'de katledilen siviller için gökyüzüne "We Are the Love" yazılı beyaz balonlar bırakıldı. Meclis Binası önündeki Kadın Savaşçı Parkı'nda düzenlenen etkinliğe çok sayıda Üsküplü katıldı.

We Are the Love Üsküp Koordinatörü Muhammed Tahiri, bu eylemle, kamuoyunun dikkatini İdlib'e çekmek istediklerini söyledi. 

Arnavutluk

Arnavutluk'taki eylemin merkezi başkent Tiran'daki Rahibe Teresa Meydanı oldu. 

Meydanda toplanan eylemciler, hastane, okul ve sivillere yönelik bombalı saldırıların durdurulması çağrısında bulundu. 

"We Are the Love" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, balon uçurdu.

Esed rejimi saldırıları

Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle, İdlib ve Hama'nın yer aldığı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 25 Nisan'da geniş çaplı saldırılar başlattı.

Sivil Savunma kaynakları, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, mayıs ayında İdlib'e düzenledikleri hava ve kara saldırılarında en az 231 sivilin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 19:09
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