“Avrupa’da hukuk var” diyenler, Gazzelilerin katilleridir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirmek için Türk yargısını hedef alıp Avrupa’yı, Batı’yı örnek gösteren Ali Babacan, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu gibi isimlerin, ne kadar aşağılık bir sistemi savundukları İsrail-Hamas çatışmalarıyla adeta tescillendi. İsrail, Gazzeli sivillerin tedavi dahi ettirilmeyeceğini, aç ve susuz bırakılacaklarını, ilaç tedariklerinin dahi yapılmayacağını açıkladı ve İsrail ordusu, askerlere tam yetki verdi, hiçbir hukuklu tanımayacaklarını açıkladı. Batı İsrail’in bu hamlesinin meşru olduğunu savundu. İşte Babacanların, Akşenerlerin savunduğu sistem…

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bu konuya değindi.

Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısı…

Düne kadar, CHP’lilerden başlayın, Gelecek Partililere kadar..

DEVA’lılardan başlayın, İyi Partililere kadar..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Saadet’ten başlayın, sosyalistlere kadar..

Hatta üniversitelerde hâlâ akademisyen olarak görev yapan..

Ama kendi ülkesine gerçekdışı verilerle hakaret üstüne hakaret eden akademisyenler..

Anayasal statüsü olan meslek kuruluşları, başta barolar ve Tabip odaları olmak üzere soldan çarklı isimlerin kontrolündeki sözde sivil toplum kuruluşları..

Hemen hepsi.. “Türkiye’de hukuk yok. Adalet yok. Onun için de, Türkiye’ye yabancı yatırımı gelmesi mümkün değil” diyorlar, algı oluşturuyorlardı..

Para ile yaptırılan sözde araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’nin “hukukun üstünlüğü endeksi”nde, sonlardan 15-20 ülke arasında olduğunu ileri sürerek, kendi ülkelerine hakaret ediyorlardı..

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