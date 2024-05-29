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Otomotiv Avrupa'da hibrit otomobillere ilgi artıyor
Otomotiv

Avrupa'da hibrit otomobillere ilgi artıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-29 01:34:00 -
Avrupa'da hibrit otomobillere ilgi artıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Ocak-Nisan döneminde 3.7 milyon yeni otomobil satışı gerçekleştirilirken, hibrit otomobillere yönelik ilgi giderek artıyor.

2024'ün ilk dört ayında (Ocak-Nisan) Avrupa Birliği ülkelerindeki sıfır otomobil satışları geçen yıla göre artış gösterdi. Satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,6 artarak 3.7 milyon adet oldu.

Özellikle bazı Avrupa ülkelerinde satışlar güçlü bir artış gösterdi. Özellikle Almanya ve İspanya'da yüzde 7,8 büyüme görülürken bu oran Fransa'da yüzde 7, İtalya'da ise yüzde 6,1 olarak karşımıza çıkıyor.

Nisan ayı itibarıyla geleneksel benzin ve dizel motorlu otomobillerin pazar payı yüzde 48,9'a geriledi. Geçen yıl bu oran yüzde 53'e yakındı. Hibrit otomobillerin payında ise neredeyse 5 puanlık dikkat çekici bir yükselme söz konusu.

Avrupa Birliği ülkelerinde elektrikli araçlara yönelik ilgi artmaya devam ediyor. Hibrit otomobil satışları Nisan ayında yüzde 33,1 artışla 265.992 adede çıkmış durumda. En güçlü artış ise yüzde 48,1 ile Fransa'da karşımıza çıkıyor. PHEV yani şarj edilebilir hibrit otomobil satışları ise geçen ay yüzde 3,7 artışla 62.148 adede ulaşmış.

%100 elektrikli otomobil satışları da geçen ay yüzde 15'e yakın artışla 108.552 adet oldu. Bu durumda Fransa ve Belçika'daki yüzde 45,2 ve 41,6'lık artışın etkisi büyük. Elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 12 civarında stabil seyrediyor. Ocak-Nisan döneminde ise Avrupa Birliği ülkelerinde toplam 441.992 adet elektrikli otomobil satıldı. Bu da yüzde 6,4 büyüme anlamına geliyor.
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