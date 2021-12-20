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Ekonomi Avrupa'da doğal gaz fiyatları rekor kırdı!
Ekonomi

Avrupa'da doğal gaz fiyatları rekor kırdı!

Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz aktarımı yavaşladı. Doğal gaz fiyatları, yüzde 8'den fazla artarak, bütün zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 20:28:00 -
Avrupa'da doğal gaz fiyatları rekor kırdı!

Hem küresel salgın hem de yaşanan tedarik sorunları enerji fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasına yol açıyor.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, yüzde 8'den fazla arttı ve tarihteki en yüksek seviyeye yaklaştı.

Fransa'da nükleer santrallerdeki enerji üretimlerinde yaşanan aksamalar, Rusya'nın Yamal boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatının yavaşlaması, fiyatların artmasına neden oldu.

Gazprom'un bu hafta elektronik platform üzerinden spot satış yapmayacağını açıklaması da gaz fiyatlarında yükselişe destek verdi.

Avrupa'da gaz fiyatlarındaki hızlı artış, elektrik fiyatlarının yükselmesine yol açtı.

Enerji fiyatlarının artışı, yüksek enflasyonu da tetikledi.

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