Avrupa'da çocuk hasta sayısında artış! Koronavirüsle ilişkisi araştırılıyor

Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülke olan İtalya'da doktorlar, Kawasaki olarak bilinen ve daha çok el, dil ve gözlerin kırmızılaşmasıyla sonuçlanan, bazı vakalarda kalp damarlarının genişlemesine neden olabilen çocuk hasta sayısınında ciddi bir artış olduğunu rapor etti.

Aynı vakaların İngiltere'de de görüldüğünü belirten İngiliz Sağlık Bakanı, durumun 'çok kaygı verici' olduğunu ve uzmanların söz konusu gelişmeyi daha yakından izlemeye başladığını söyledi.

Koronavirüsle ilişkisi var mı?

İngiltere Ulusal Sağlık Ajansı Direktörü Stephen Powis de son günlerde Kawasaki benzeri şikayetlerle getirilen çocuk sayısındaki artıştan haberdar olduğunu ancak bunun koronavirüs ile ilişkili olup olmadığını söylemek için erken olduğunu belirtti.

Reuters'a konuşan İtalyan çocuk doktoru Matteo Ciuffreda, İtalya'nın Bergamo kasabasında son bir ay içerisinde damar enflamasyonu ile 20 çocuğun muayene edildiğini söyledi. Doktor Ciuffreda, son bir ay içinde görülen bu sayının, normalde bir yıl içinde görülen sayının 6 katı olduğuna dikkat çekti.

İtalya ve İngiltere dışında, İspanya'nın Madrid ve Portekiz'in Lizbon kentlerinde de benzer çocuk vakalarında artış olduğu gözlemlendi.