Avrupa’da bir ilk Türkiye'nin en büyüğü olacak! Adana’da kuruluyor: 5 bin kişiye istihdam sağlanacak

Türkiye'de 2000 yılından itibaren kurulmaya başlanan ve 39 ilde uygulamaya alınan tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri arasında yer alan Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ülke tarımının gelişmesine katkı sağlarken çevre ve insan sağlığını ön plana alarak her türlü bitkisel ve hayvansal üretim yatırımlarını çekmeyi hedefliyor.

Adana’nın Karataş ilçesinde kurulması planlanan Karataş Su Ürünleri TDİOSB, Adalı Mahallesi'nde, Ceyhan Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü yerdeki 6 bin 337 dekar alanda hayata geçirilecek.

Alanı içerisinde tatlı su, acı su ve deniz suyunda yaşayabilen su ürünleri üretilecek TDİOSB'de, yerli türlerin yanı sıra Türkiye'de doğal olarak bulunmayan ve dolayısıyla yurt dışından getirtilerek üretilecek yabancı (egzotik) türler de yer alacak.

Çipura, levrek, granyöz, lahoz, mercan, sazan, tilapia, karabalık gibi yerli türler, akışkan sistem denilen, suyun havuzların bir tarafından girip karşı tarafından drene edildiği sistemlerde üretilebilirken, yabancı türlerin ancak kapalı devre üretim sistemi (resirküle sistem) denen bir teknikle üretilebilecek.

60 BİN TON SU ÜRÜNÜ ÜRETİMİ HEDEFLENİYOR

Proje kapsamında TDİOSB alanında, tarla balıkçılığı yapılmak üzere işletmeler kurulacak. Burada tatlı su balıkları, tuzlu su balıkları ve kabuklu deniz ürünleri yetiştirilecek.

TDİOSB'nin faaliyete geçmesi ile yılda 60 bin ton su ürünleri üretimi yapılması, çoğunluğu kadın olmak üzere 3 bin kişiye istihdam sağlanması, parasal olarak 350 milyon dolar hasıla ve 250 milyon dolar ihracat hedefleniyor.

Bu bölgede enerji ihtiyacı saha içerisinde planlanan 20 megavat güneş enerjisinden karşılanacak olup yeşil, çevreci ve sıfır atık projesinin uygulanacağı, arıtma tesisinin ileri arıtma tesisi olarak dizayn ve inşa edileceği yeşil bir TDİOSB projesi olacak.

DESTEKLERE DEVAM EDİLECEK

Tarla balıkçılığında, Türkiye için de önemli bir yere sahip olan TDİOSB'ye gelen taleplerin karşılanmasıyla, Türkiye ekonomisinin hedeflediği ve öngördüğü rakamlara ulaşmak için bir büyük adım daha atılırken ulusal ve uluslararası birçok yatırımcı ve sanayiciye de imkan sağlanacak.Bakanlık, Türkiye'nin kalkınmasına, üretim, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerine katkı sağlayacak TDİOSB'leri desteklemeye devam etmeyi planlıyor

İLK İHALESİ YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yatırım programına aldığı Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi’nin “Yol, İçme Suyu, Atık Su, Yağmur Suyu, Elektrik Dağıtım Şebekesi, Çevre Aydınlatma ve Telekom Şebekesi Yapım İşi” geçtiğimiz günlerde ihale çalışmaları da gerçekleştirilmişti.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

4 bin 100 dekar arazi mülkiyeti ile Türkiye’nin en büyük sera kümelenmesi olacak Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi’nde topraksız tarım tekniği uygulaması ile kurulacak modern seraların Adana ekonomisinin yanı sıra ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacak.

11Türkiye’nin en büyük sanayi sera kümelenmesi Adana’da kuruluyor: Avrupa’da bir ilk olacak: 5 bin kişiye istihdam sağlanacak

Tarıma Dayalı İhtisas OSB Adana’nın sahip olduğu potansiyeli daha da geliştirerek küresel rekabet gücünü artıracak.

MALİYET 665 MİLYON TL

Bu arada, altyapı çalışmaları Karataş ilçesindeki Sera OSB’nin 3 bin 200 dekarlık alanın­da gerçekleştirilecek, altyapı inşaat ihalesi için toplam maliyet 665 milyon lira olarak belirlendi. Sera OSB’nin işlerlik kazanması ile yılda 100 bin ton bitkisel üretim yapılması planlanıyor. Proje kapsamında yeşil üretim için; yağmur suyu hasadı ve atık su arıtması ile karbon salımını azaltıcı önlemler de yer bulacak. Seralarda ağırlıklı olarak az ilaç ve gübre kul­lanımını öngören topraksız ta­rım gerçekleştirilecek. Karataş Sera OSB’de en küçük sera büyüklüğü 25 dekar, en büyük sera büyüklüğü ise 125 dekar olacak.

5 BİN KİŞİ İSTİHDAM HEDEFİ

Adana’daki üretilen bitkisel üretimin her 10 kilosundan 1 kilogramının Karataş OSB’de üretilmesi hedefleniyor. Karataş Sera OS­B’de işleme, paket­leme, depolama ve AR-GE tesisleri bir arada bulunacak, sera OSB’nin tam anlamıyla hayata geçmesi halinde 5 bin kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. Bu arada, enerji ihtiyacı da bölgeye kurulacak 20 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santralinden sağlanacak ve proje yeşil, çevreci, sıfır atık projesine uyumlu olacak.