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Dünya Avrupa, Zelenskiy'i yine sattı!
Dünya

Avrupa, Zelenskiy'i yine sattı!

Yeniakit Publisher
2023-10-03 07:30:00 -
Avrupa, Zelenskiy'i yine sattı!

Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'yı yalnız bırakması dikkatlerden kaçmıyor. Son olarak İngiltere Başbakanı Sunak, Ukrayna'ya asker gönderileceğini söyleyen savunma bakanını yalanladı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Pazar günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya askeri eğitmenler gönderme konusunda "acil bir planları olmadığını" belirterek, savunma bakanının bu yöndeki açıklamalarını yalanladı.

Bugüne kadar İngiltere ve müttefikleri, Rusya ile doğrudan bir çatışma riskini azaltmak adına Ukrayna'da resmi bir askeri varlık göstermekten kaçındı.

Sunak, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin Manchester'daki yıllık konferansında gazetecilere verdiği demeçte, "Savunma Bakanı'nın söylediği şey, gelecekte bir gün bu eğitimin bir kısmını Ukrayna'da yapmamızın mümkün olabileceği" dedi ve ekledi: "Ama bu uzun vadeli bir şey, şimdi ve burada değil. Mevcut çatışmada Ukrayna'ya savaşmak üzere gönderilecek hiçbir İngiliz askeri yok."

Geçtiğimiz ay göreve atanan İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, The Sunday Telegraph gazetesine verdiği bir mülakatta Ukrayna silahlı kuvvetlerinin İngiltere'de ya da diğer Batılı ülkelerde eğitilmesinin yanı sıra askeri eğitmenlerin de Ukrayna'ya gönderilmesini istediğini söylemişti.

Kaynaklar: Mepa News, Reuters
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