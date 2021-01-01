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Aktüel Avrupa yeni yıla Kovid-19 kısıtlamaları altında girdi
Aktüel

Avrupa yeni yıla Kovid-19 kısıtlamaları altında girdi

Yeniakit Publisher
2021-01-01 02:11:21 -
Avrupa yeni yıla Kovid-19 kısıtlamaları altında girdi

BERLİN (AA) - Avrupa'nın birçok ülkesi yeni yıla yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı uygulanan kısıtlamalar altında girdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'in simgelerinden Brandenburg Kapısı önünde her yıl 100 bin kişinin katıldığı yeni yıl kutlamaları Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle yapılamadı.

Brandenburg Kapısı önünde sadece televizyondan yayınlanan bir konser verildi.

Alanın çevresinde insanların toplanmaması için tel örgüler yerleştirildi ve polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Gece sokağa çıkış yasağı getirilen Bavyera eyaletinde polis yoğun bir şekilde yasağa uyulup uyulmamasını denetledi.

- Fransa

20.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı Fransa'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı.

Başkent Paris'in simgelerinden Champs-Elysees her yıl yapılan havai fişek gösterisi Kovid-19 nedeniyle iptal edildi.

Fransızlar yeni yıla evlerinde girmek zorunda kaldı. Ülke genelinde kamuya açık alanlardaki toplanmalara karşı denetlemeler yapmak için 100 bin polis ve jandarma görev yaptı.

Ülkede 15 bölgede Kovid-19 ile mücadele kapsamında ve kamuya açık alanlarda kutlamaların önüne geçebilmek için yılbaşı gecesinde alkol satışı yasaklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni yıl konuşmasında, 2021'e Kovid-19 tedbirleri altında girildiğini belirterek bu yılbaşı gecesinin diğerlerinden farklı olduğunu ifade etti.

2021'de salgın, ekonomik ve sosyal krizlerle mücadelenin süreceğini aktaran Macron, hedefinin 2030 yılının Fransa'sını inşa etmek olduğuna işaret etti.

İtalya'da da 22.00'den itibaren sokma çıkma yasağı olduğundan kutlamalar yapılmadı.

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