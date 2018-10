Avrupa ve Rusya'dan Amerika'ya karşı dev hamle!

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus haber kanalı Rossiya 24’e verdiği mülakatta, ABD’li kurum ve finans kuruluşlarının dolar kullanımına ilişkin kısıtlamaları nedeniyle, ülkelerin çözüm arayışında olduklarına işaret etti.



AA'nın haberine göre ABD’nin politikası nedeniyle Avrupalı şirketlerin de dolar kullanımını azaltmak istediklerini anlatan Siluanov, “Bunlar her zaman iki tarafın çözümleridir, bu yüzden şimdi ortaklarımızla birlikte çalışacağız.” diye konuştu.



Avrupa’nın kendi ödeme sistemini kurmaya yönelik girişimlerde bulunduğunu anımsatan Siluanov, “Avrupa’nın, petrol ürünleri ve çeşitli emtialara yönelik ödemeler de dahil kendi Euro-SWIFT sistemini kuracağına yönelik gelişmeleri takip ediyoruz. Böyle bir girişime biz de katılmaya hazırız.” değerlendirmesinde bulundu.



Rus hükümetinin basın servisinden dün yapılan açıklamada, dolar kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğü bildirilmişti.



Rusya’nın en büyük ikinci bankası VTB’nin Başkanı Andrey Kostin, yaptığı açıklamada, savunma sanayisi dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde ulusal paranın kullanımının kademeli bir şekilde artırılması gerektiğini söylemişti.



Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov ise Rusya’nın dolar kullanımının azaltmasına yönelik sürecin kolay olmayacağını belirterek, "Bu, zaman isteyen ve özen gerektiren bir süreç. Ancak zorlu olmasına rağmen uluslararası ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını arttırmaya yönelik eğilimler var." şeklinde konuşmuştu.

SWIFT NEDİR?



Uluslararası Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Topluluğu'nun (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) kısaltması olan SWIFT; bankacılık işlemlerinde “özellikle uluslararası işlemlerde” döviz cinsinden elektronik fon transferi standardını sağlayan bir kod sistemi. Bu sistem sayesinde tüm dünyadaki bankalar arasında “elektronik fon transferi standardı” sağlanıyor. SWIFT, bankalar arasındaki ödeme transferlerinin oldukça kısa bir sürede gerçekleşmesini sağlıyor.



Yurtdışında veya yurtiçinde yabancı para cinsinden yapılan transferlerde yurtdışı hesap muhabirlerinin devreye girdiği SWIFT ödeme sistemi kullanılıyor. Sistem ayrıca BIC (Bank Identifier Codes) kodu yani banka tanımlama kodu sayesinde her bankayı tanımlıyor.



ABD TARAFINDAN İZLENİYOR



1973 yılında Brüksel'de kurulunan SWIFT topluluğu ABD'deki ilk faaliyetlerine ise 1979 yılında başladı. SWIFT sisteminde dolar ile işlemler yapıldığında bu işlemler otomatik olarak ABD sisteminden geçmek zorunda kalıyor. Bu durum da ABD'nin işlemleri izlemesinin ve para transferlerine müdahale etmesinin önünü açıyor.



Örneğin 2012 yılında bir Danimarka gazetesinde yer alan haberde ABD'li yetkililerin Danimarkalı bir iş adamının bir Alman bankasına SWIFT üzerinden yaptığı para transferinde 26 bin dolarına el koyduğu belirtiliyordu.



Günümüzde ülkelerin milli para ile ticaret yapmaya yönelmelerinin nedenlerinden birisi de ABD'nin bu gibi müdahalelerinin önünü kesmek istemeleri olarak gösteriliyor.



ABD'nin İran'a yönelik daha önceki ambargoları sırasında İran bankalarının SWIFT ile bağlantısı kesilmiş ancak 2016 yılında bu bankalar yeninden SWIFT ağına bağlanmıştı.



Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ağustos ayında yaptığı bir açıklamada Avrupa Birliği'nin şirketlerini ABD'nin İran'a karşı yaptırımlara karşı koruyabilmesi için yeni bağımsız bir SWIFT sistemi kurması gerektiğini söylemişti.