  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fincancı’nın terazisi hep PKK’yı tartıyor! “I can’t breathe” Bu adamın maaşı 43 milyon dolar! Bakın mesleği ne 2025'te kapanan şirket sayısı yüzde 5,9 artarak 33 bin 270'e çıktı Kapanan şirket sayısı arttı 'Gündüz Kuşağı Programları: Bir Toplumsal Çürüme Mekanizması' ABD Temsilciler Meclisi "Savaş Yetkileri Yasası" karar tasarısını onaylamadı. Trump güle oynaya Erbakan Hoca’nın talebelerine bakın! Saadet Partisi lideri ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti Dünya siyasetinin kalbi Davos’ta attı! Hakan Fidan’dan Trump’ı şaşırtan "kalem" hamlesi İhanetin Belgesi: PKK/SDG’den Siyonist İsrail’e "Bizi Kurtar" Yalvarışı! Yasa dışı göç kapsamında NATO'nun test edilmesi gerektiğini savundu Trump'ın yeni bekçisi Papel’e operasyon! Dev firmaya kayyım atandı: Çok sayıda gözaltı var
Gündem Trump'tan tarihin en büyük "gayrimenkul" hamlesi! Grönlandlılara kişi başı 1 milyon dolarlık servet teklifi!
Gündem

Trump'tan tarihin en büyük "gayrimenkul" hamlesi! Grönlandlılara kişi başı 1 milyon dolarlık servet teklifi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump'tan tarihin en büyük "gayrimenkul" hamlesi! Grönlandlılara kişi başı 1 milyon dolarlık servet teklifi!

Dünya siyaseti, ABD Başkanı Donald Trump’ın Arktik bölgesindeki hakimiyet savaşını yeni bir boyuta taşıyan çılgın teklifiyle sarsılıyor! İngiliz basınına yansıyan ve Daily Mail tarafından gündeme taşınan iddiaya göre; Trump, stratejik önemi her geçen gün artan Grönland’ın ABD’ye katılması durumunda adada yaşayan yaklaşık 57 bin sakinin her birine tam 1 milyon dolar (yaklaşık 43 milyon TL) ödemeyi planlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin ardından Grönland ile ilgili anlaşmanın çerçevesinin belirlediğini açıklamasının yankıları sürerken, İngiliz gazetesi Daily Mail çarpıcı bir iddiayı gündemine taşıdı. Daily Mail’in ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump’ın ABD’ye katılım yönünde oy kullanmaları halinde Grönlandlıların her birine 1 milyon dolar teklif etmeyi planladığı iddia edildi. Haberde, Grönland nüfusunun yaklaşık 57 bin olduğu hatırlatıldı.

 

Trump, Grönland için güç kullanmayacağını açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre Alpleri’ndeki Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) yaptığı konuşmada, Grönland’ı elde etme hedeflerine ilişkin "Güç kullanabiliriz ama bunu yapmayacağım. Şimdi herkes rahat bir nefes alıp ‘oh’ diyordur" ifadelerini kullanmıştı. Trump, Grönland ile ilgili anlaşmanın çerçevesinin oluşturulduğunu duyurmuştu.

 

Trump-Rutte görüşmesi

Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ise, "Oldukça yapıcı görüşmeye dayanarak, Grönland ve aslına bakılırsa tüm Arktik Bölgesi’ne ilişkin gelecek bir anlaşmanın çerçevesini oluşturmuş bulunuyoruz" demişti. Trump, son açıklamalarında ise söz konusu anlaşmada süre sınırının bulunmadığını belirterek, "Süre sınırsız; yani bu kalıcı bir düzenleme" şeklinde konuşmuştu.

Danimarka’dan Trump’a egemenlik resti: Grönland satılık değil, kırmızı çizgimizdir!
Danimarka’dan Trump’a egemenlik resti: Grönland satılık değil, kırmızı çizgimizdir!

Dünya

Danimarka’dan Trump’a egemenlik resti: Grönland satılık değil, kırmızı çizgimizdir!

Brüksel'de Grönland düellosu: Danimarka resti çekti, Avrupa liderleri saf tuttu!
Brüksel'de Grönland düellosu: Danimarka resti çekti, Avrupa liderleri saf tuttu!

Dünya

Brüksel'de Grönland düellosu: Danimarka resti çekti, Avrupa liderleri saf tuttu!

Trump: Grönland anlaşması süresiz, istediğimizi yaparız
Trump: Grönland anlaşması süresiz, istediğimizi yaparız

Dünya

Trump: Grönland anlaşması süresiz, istediğimizi yaparız

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

sizce ne yapmalılar

bence almalıalr ayrıca amerikan vatandası olacaklar ayrıcalıklı olacaklar dünayyı yöönetecekelr kim ne yapsın danimarkayı iyide para 1 milyon dolar <<<dünuyayı yönetenler zaten amerikanın kölelri halkta zengin olsun bari ::))
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23