Trump'tan tarihin en büyük "gayrimenkul" hamlesi! Grönlandlılara kişi başı 1 milyon dolarlık servet teklifi!
Dünya siyaseti, ABD Başkanı Donald Trump’ın Arktik bölgesindeki hakimiyet savaşını yeni bir boyuta taşıyan çılgın teklifiyle sarsılıyor! İngiliz basınına yansıyan ve Daily Mail tarafından gündeme taşınan iddiaya göre; Trump, stratejik önemi her geçen gün artan Grönland’ın ABD’ye katılması durumunda adada yaşayan yaklaşık 57 bin sakinin her birine tam 1 milyon dolar (yaklaşık 43 milyon TL) ödemeyi planlıyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin ardından Grönland ile ilgili anlaşmanın çerçevesinin belirlediğini açıklamasının yankıları sürerken, İngiliz gazetesi Daily Mail çarpıcı bir iddiayı gündemine taşıdı. Daily Mail’in ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump’ın ABD’ye katılım yönünde oy kullanmaları halinde Grönlandlıların her birine 1 milyon dolar teklif etmeyi planladığı iddia edildi. Haberde, Grönland nüfusunun yaklaşık 57 bin olduğu hatırlatıldı.
Trump, Grönland için güç kullanmayacağını açıklamıştı
ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre Alpleri’ndeki Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) yaptığı konuşmada, Grönland’ı elde etme hedeflerine ilişkin "Güç kullanabiliriz ama bunu yapmayacağım. Şimdi herkes rahat bir nefes alıp ‘oh’ diyordur" ifadelerini kullanmıştı. Trump, Grönland ile ilgili anlaşmanın çerçevesinin oluşturulduğunu duyurmuştu.
Trump-Rutte görüşmesi
Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ise, "Oldukça yapıcı görüşmeye dayanarak, Grönland ve aslına bakılırsa tüm Arktik Bölgesi’ne ilişkin gelecek bir anlaşmanın çerçevesini oluşturmuş bulunuyoruz" demişti. Trump, son açıklamalarında ise söz konusu anlaşmada süre sınırının bulunmadığını belirterek, "Süre sınırsız; yani bu kalıcı bir düzenleme" şeklinde konuşmuştu.