Son dönemde yapay zeka ve ABD Başkanı Donald Trump'ın oluşturduğu belirsizlik ortamı nedeniyle ekonomik veriler dalgalı seyrediyor. Şirketler de işten çıkarmaya devam ediyor.

#1
Foto - Ekonomik kriz mi, yapay zeka mı? İşten çıkarma dalgası

Amazon, kurumsal yeniden yapılanma kapsamında önümüzdeki hafta binlerce beyaz yakalı çalışanı işten çıkaracak. İşten çıkarmaların AWS, Prime Video, perakende ve insan kaynakları birimlerini kapsaması bekleniyor.

#2
Foto - Ekonomik kriz mi, yapay zeka mı? İşten çıkarma dalgası

Teknoloji devi Amazon, 2026 yılına kurumsal kadrosunu önemli ölçüde küçülterek daha “verimli bir yönetim yapısı” kurmayı hedefliyor. Reuters’ın haberine göre şirket, önümüzdeki hafta binlerce çalışanla yollarını ayıracağı yeni bir işten çıkarma sürecine girmeye hazırlanıyor.

#3
Foto - Ekonomik kriz mi, yapay zeka mı? İşten çıkarma dalgası

Bu adım, geçtiğimiz ekim ayında 14 bin çalışanın işten çıkarıldığı ilk dalganın ardından, toplamda 30 bin kişilik küçülme planının ikinci aşaması olacak.

#4
Foto - Ekonomik kriz mi, yapay zeka mı? İşten çıkarma dalgası

Kaynaklara göre işten çıkarmalar, Amazon’un en kârlı kolu olan Amazon Web Services (AWS) dahil olmak üzere, perakende operasyonları, Prime Video ve People Experience & Technology (PXT) adlı insan kaynakları departmanını kapsayacak.

#5
Foto - Ekonomik kriz mi, yapay zeka mı? İşten çıkarma dalgası

Ancak hangi ekiplerin ne ölçüde etkileneceği konusunda şirket içi bilgilendirme henüz yapılmadı. Sürecin en erken salı günü başlaması bekleniyor.

#6
Foto - Ekonomik kriz mi, yapay zeka mı? İşten çıkarma dalgası

Amazon, geçen yılki işten çıkarmaları yapay zekâ devrimi ile ilişkilendirse de, CEO Andy Jassy farklı bir açıklama getirmişti. Jassy, işten çıkarmaların “finansal zorluklardan ya da doğrudan yapay zekâdan değil”, şirketin içindeki aşırı bürokrasi ve yönetim katmanlarının fazlalığından kaynaklandığını vurgulamıştı.

#7
Foto - Ekonomik kriz mi, yapay zeka mı? İşten çıkarma dalgası

Jassy’ye göre Amazon’un yeniden yapılanma süreci, daha çevik karar alma süreçlerine sahip, sadeleştirilmiş bir kurumsal yapı kurmayı hedefliyor.

#8
Foto - Ekonomik kriz mi, yapay zeka mı? İşten çıkarma dalgası

Amazon’un toplam 1,58 milyon çalışanı bulunuyor. Planlanan 30 bin kişilik kesinti, şirketin genel iş gücünün küçük bir bölümünü oluştursa da, kurumsal kadronun yaklaşık yüzde 10’una denk geliyor.

#9
Foto - Ekonomik kriz mi, yapay zeka mı? İşten çıkarma dalgası

Yeni dalga hayata geçerse bu, Amazon’un 30 yıllık tarihindeki en kapsamlı işten çıkarma olacak.

#10
Foto - Ekonomik kriz mi, yapay zeka mı? İşten çıkarma dalgası

Şirket, 2022 yılında da 27 bin çalışanıyla yollarını ayırmıştı.

#11
Foto - Ekonomik kriz mi, yapay zeka mı? İşten çıkarma dalgası

Amazon’un kararı, teknoloji devleri arasında başlayan “verimlilik odaklı küçülme” trendinin bir devamı niteliğinde. Google, Meta, Microsoft ve Apple gibi firmalar da 2025 boyunca yapay zekâ yatırımlarına odaklanmak için kurumsal kadrolarını sadeleştirmişti.

#12
Foto - Ekonomik kriz mi, yapay zeka mı? İşten çıkarma dalgası

Uzmanlara göre Amazon’un hamlesi, yapay zekâ ve bulut bilişim yatırımlarına daha fazla kaynak ayırmak amacıyla, idari yapıyı küçültmeye yönelik stratejik bir adım.

