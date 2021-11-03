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Aktüel Avrupa Uzay Ajansı görüntüledi! Türkiye'den korkutan görüntü
Aktüel

Avrupa Uzay Ajansı görüntüledi! Türkiye'den korkutan görüntü

Avrupa Uzay Ajansı, Türkiye’nin en büyük ikinci gölü konumundaki Tuz Gölü’nü uzaydan görüntüledi. Görüntü, gölün şu anda neredeyse tamamen kuruduğunu ve geride yalnızca büyük bir tuz kütlesi bıraktığını ortaya koyuyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 18:57:00 -
Avrupa Uzay Ajansı görüntüledi! Türkiye'den korkutan görüntü

Avrupa Uzay Ajansı’nın işlettiği Sentinel-2 uydusu, Türkiye’nin en büyük ikinci gölü konumundaki Tuz Gölü’nü uzaydan görüntüledi. Görüntü, gölün şu anda neredeyse tamamen kuruduğunu ve geride yalnızca büyük bir tuz kütlesi bıraktığını ortaya koyuyor.

Dünyanın en büyük tuzlu su göllerinden biri olan Tuz Gölü’nde sular, normalde mevsim değişimiyle birlikte ilerliyor veya geri çekiliyor. Fakat iklim değişikliğinin etkileri ve artan tarım faaliyetleri nedeniyle göl her yıl daha da küçülüyor.

Avrupa Birliği Kopernik Programı’nın elde ettiği uydu görüntüsü Tuz Gölü'nün şu anda tamamen kurumuş halini gösteriyor.

Görüntüyü işleyen araştırmacılar, gölün önceki halini de gözler önüne seren bir hareketli görüntü yayımladı. Yine Sentinel-2 uydusunun ocakta çektiği görüntüleri kullanan araştırmacılar, kışın gölün açık maviye büründüğü anları da ortaya koydu. Göl yatağının yeni görüntüsünde ise yalnızca beyaz bir tuz tabakası yer aldı.

Göl aynı zamanda tuz madenciliği faaliyetlerine de ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de tüketilen tuzun yüzde 60'ını sağlarken, geri kalanı da 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Bu tuz birikintisi, göldeki suyun yenilenmesine bağlı ama göl son yıllarda çarpıcı biçimde küçüldü. Örneğin 2007’de yapılan bir araştırma, Tuz Gölü'nün boyutunun şu anda 40 yıl öncesinin sadece yarısına denk geldiğini ortaya çıkarmıştı.

Ağustosta Ege Üniversitesi’nden araştırmacılar da uydu görüntülerini yayımlamış ve Tuz Gölü’ndeki suların 2021 yazında tamamen çekildiğini ortaya koymuştu.

Bu nedenle uzmanlar Tuz Gölü’nün kurtarılması için alarma geçti.

Independent'in haberine göre; Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muazzez Çelik Karakaya, önlem alınmadığı takdirde gölün 30 yıl içinde kaybedileceğini ifade etti:

"Tuz Gölü'nde 1930’dan bu yana, yüzde 30’a yakın bir küçülme var. Bu durumu durdurmamız zor; fakat azaltabiliriz. Eğer önlem alınmazsa 30 yıla kadar Tuz Gölü'nü aşama aşama kaybedebiliriz."

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