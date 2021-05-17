  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bahattin Sofuoğlu İtalya’da 5. oldu
Avrupa ülkesinden İsrail katliamına tam destek!
CHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
Mehmetçik yine mazlumlara el uzattı!
Dünya Avrupa ülkesinden İsrail katliamına tam destek!
Dünya

Avrupa ülkesinden İsrail katliamına tam destek!

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, terör devleti İsrail'in Filistin'de yaptığı katliama tam destek vererek İsrail karşıtı her türlü tutuma karşı kararlılıkla mücadele yürütüleceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 15:01:00 -
Avrupa ülkesinden İsrail katliamına tam destek!

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, geçen yıl Avusturya’da yaşanan suç ve yasa dışı eylemlere yönelik bilançoyu değerlendirmek üzere düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin Filistin’e yönelik saldırıları artırarak sürdüren İsrail’e verdiği desteği yineledi.

Avusturya’da Yahudilerin güven içinde yaşamasının kendileri için tarihi bir sorumluluk olduğunu belirten Nehammer, bu nedenle her türlü antisemitizm ve İsrail karşıtı tutumla kararlılıkla mücadele edileceğini söyledi.

Nehammer, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını "İsrail krizi" olarak tanımlarken bu gerilimin artmasında Türkiye’nin rol oynadığını ileri sürdü.

Filistin eylemlerinde Türk bayrağının açılması Avusturya'yı rahatsız etti

Türkiye’nin söz konusu gerginliğe ne tür bir etkisinin olduğuna ilişkin soruya ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını işaret eden Nehammer, Viyana’da düzenlenen gösterilerde Türk bayraklarının açılması ve İsrail politikaları karşıtı eylemlere Türk kökenli vatandaşların destek vermesinin gerilimi artırdığı iddiasında bulundu.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da hafta sonu düzenlenmesi planlanan 4 farklı Filistin’le dayanışma gösterisi güvenlik gerekçesiyle yasaklanmış, buna karşı İsrail yanlısı gösteriye izin verilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son anketten çıkan flaş sonuç! İmamoğlu'na büyük şok
Gündem

Son anketten çıkan flaş sonuç! İmamoğlu'na büyük şok

Gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, "Anketten önemli sonuçlar çıktı" adlı köşe yazısında, Optimar'ın son çalışmasının detaylarını paylaştı...
Köpekler, minik kız çocuğunu parçalayarak katletti! Bu çocuk cinayetinin sorumlusu kim?
Gündem

Köpekler, minik kız çocuğunu parçalayarak katletti! Bu çocuk cinayetinin sorumlusu kim?

Mahallede dolaştığı sırada ortadan kaybolan 6 yaşındaki Ruken'in, köpek saldırısı sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Gazeteci Mehmet ..
Sireni duyan siyonist komutan mikrofonu bırakıp kaçtı
Dünya

Sireni duyan siyonist komutan mikrofonu bırakıp kaçtı

İşgalci İsrail ordusunun güney bölge komutanı canlı yayında siren sesini duyunca mikrofonu bırakıp kaçtı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay