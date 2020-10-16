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Dünya Avrupa ülkesinden Azerbaycan’a tuzak! Acil olarak ilan edelim
Dünya

Avrupa ülkesinden Azerbaycan’a tuzak! Acil olarak ilan edelim

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında tartışmalar sürerken Fransa'dan büyük bir kurnazlık geldi. Fransa'da 20 milletvekili, Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının acil olarak kabul edilmesini talep etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 12:34:00 -
Avrupa ülkesinden Azerbaycan’a tuzak! Acil olarak ilan edelim

Fransa’da yaklaşık 20 milletvekili, Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmalara tanık olan ayrılıkçı Dağlık Karabağ’ın hızla tanınması yönünde çağrıda bulundu.

Fransız milletvekilleri François Pupponi ve Guy Teissier tarafından Parlamento’ya sunulan ve tartışma şansı zayıf görülen tasarıda, ‘Artsakh Cumhuriyeti’nin (Dağlık Karabağ) hızla tanınması ve çatışmaya nihai bir çözüme ulaşmak amacıyla yetkilileriyle diplomatik ilişkilerin kurulması’ çağrısında bulunuldu.

Yaklaşık 20 milletvekili tarafından imzalanan tasarıda, Karabağ’ın herhangi bir Azerbaycan yönetimi dışında tam egemenliğini kazanmasının mutlak gerekliliği ifade edildi.

Fransa Ermeni Organizasyonları Koordinasyon Konseyi’nin daveti üzerine Paris’teki Fransa Ulusal Meclisi önünde Dağlık Karabağ’ın tanınmasını talep eden gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Aralarında Paris’in Sosyalist Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun da yer aldığı 170’den fazla seçilmiş yetkili, Fransa’yı ‘Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki Ermenilere yönelik saldırısı’ konusunda tarafsız konumunu terk etmeye çağırdı.

 

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Yorumlar

mehmets soylu

perdenin ardı perde, Her siper aşıldıkça gaye öbür siperde. fransaya kadar açıldı, sonraki aşamada kim çıkacak karşımıza
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