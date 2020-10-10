Avrupa ülkesinde iki uçak havada çarpıştı
Fransa'da turistleri taşıyan bir uçakla başka bir uçak havada çarpıştı. Kazada 5 kişi öldü.
Fransa'nın Loches kentinde motorlu microlight ile turist uçağı bugün yerel saatle 16.45'de havada çarpıştı. Kazada microlight uçağında bulunan 2 kişi ile turist uçağında bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişi öldü. İki uçakta bölgede bulunan bir evin bahçesine çakıldı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Loches Belediye Başkanı Marc Angenault, olaya ilişkin yaptığı açıklamada uçakların düştüğü bölgede çok tahribat yaşanmadığını söyledi.
Havacılık uzmanları ve 40 itfaiyeci kaza bölgesindeki çalışma yaptı.