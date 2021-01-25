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Dünya Avrupa ülkesinde deprem! Başbakan görevi bırakıyor
Dünya

Avrupa ülkesinde deprem! Başbakan görevi bırakıyor

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, salı günü Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yı makamında ziyaret ederek istifasını sunacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 23:51:00 -
Avrupa ülkesinde deprem! Başbakan görevi bırakıyor

İtalya'da hükümetin ortaklarından Italia Viva (Iv) partisinin koalisyondan çekilmesinin ardından başlayan siyasi kriz, koalisyon hükümetinin Parlamento'nun her iki kanadından da güvenoyu almasına rağmen çözülemedi. Senato'da salt çoğunluk için yeterli sandalye sayısına sahip olmayan Conte önderliğindeki 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Özgürler ve Eşitler (LeU) koalisyonu aradığı desteği bulamadı.

Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, salı sabahı Bakanlar Kurulu'nun toplanacağı ve başbakanın toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı'na çıkarak istifasını sunacağı duyuruldu.

Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, dün katıldığı bir televizyon programında, "Ya önümüzdeki günlerde Parlamento'da kalıcı bir şekilde çoğunluğu sağlarız ya da sandığa gitmenin daha doğru olacağını söyleyen ilk ben olurum" demişti.

Koalisyonu oluşturan partiler, istifa haberi sonrasında Cumhurbaşkanı'nın yeniden hükümet kurma görevi vermesi halinde Conte liderliğinde geniş tabanlı bir hükümete destek vereceklerini açıkladılar.

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Yorumlar

Şeytana pabucunun ters giydiren Türk resmi. 16.yy da fransa da türk imparatorluğu haritasında çizilmiştir. Rothschild Rockefeller vb tüm gizli örgütler. Türkler geliyor

Küreselciler bu adamı da sildi. Aşıların zehir olduğunun farkındaydı
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