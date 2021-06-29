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Dünya Avrupa ülkesi Karadeniz'deki gelişmeyi duyurdu: Rus jetleri gemilerimizi taciz etti
Dünya

Avrupa ülkesi Karadeniz'deki gelişmeyi duyurdu: Rus jetleri gemilerimizi taciz etti

Hollanda Savunma Bakanlığı, Rus savaş gemilerinin donanma gemilerine kilitlendiğini ve taciz ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 18:04:00 - 2021-06-29 18:10:53
Avrupa ülkesi Karadeniz'deki gelişmeyi duyurdu: Rus jetleri gemilerimizi taciz etti

Son dakika haberine göre Hollanda Savunma Bakanlığı flaş bir açıklama yaparak Rus jetlerinin Karadeniz'de donanma gemilerini taciz ettiğini bildirdi.

Karadeniz'de geçen hafta da Rus ve İngiliz savaş gemileri arasında gerilim yaşanmış; Rus savaş gemisi, Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı İngiliz gemisinin Rus karasularından çıkarılması için savaş uçaklarının da kullanıldığını duyurmuştu. İngiltere Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada herhangi bir uyarı atışı yapılmadığını söylemişti.

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