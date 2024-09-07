Avrupa Ülkesi İran'ı tehdit etti! Savaş ilanı gibi!

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran'ı Rusya'ya silah göndermekle suçlayarak bu kararın uluslararası güvenlik için tehlike teşkil ettiğini belirtti. Tajani, İran'a çağrıda bulundu.

'ULUSLARARASI GÜVENLİK AÇISINDAN TEHLİKE TEŞKİL EDİYOR'

Tajani, X platformundan yaptığı paylaşımında, "İran silahlarının Rusya'ya tedariki uluslararası güvenlik açısından bir tehlike teşkil ediyor. Tahran'dan gerilimi tırmandırmaktan kaçınmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

'DAHA FAZLA CAYDIRICI TEDBİRLERİN ALINMASINA KATKIDA BULUNMAYA HAZIRIZ'

Bakan Tajani, "G7 Dönem Başkanı olarak ve Avrupa Birliği (AB) ile beraber, Ukrayna'nın özgürlüğünü garanti altına alacak daha fazla caydırıcı tedbirlerin alınmasına katkıda bulunmaya hazırız." yorumunu yaptı.