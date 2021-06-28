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Gündem Avrupa ülkesi Cumhurbaşkanı: Eşcinselleri iğrenç buluyorum!
Gündem

Avrupa ülkesi Cumhurbaşkanı: Eşcinselleri iğrenç buluyorum!

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Macaristan'daki LGBTİ karşıtı yasayı değerlendirirken, eşcinselleri iğrenç bulduğunu söyledi. Zeman ayrıca, Macaristan'da kabul edilen eşcinselliğin teşvik edilmesini yasaklayan yasayı desteklediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 11:23:00 -
Avrupa ülkesi Cumhurbaşkanı: Eşcinselleri iğrenç buluyorum!

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Macaristan'daki LGBTİ karşıtı yasayı değerlendirirken eşcinseller iğrenç bulduğunu söyledi.

Zeman'a "Eğer cinsiyet değiştirmek için ameliyat oluyorsanız, kendinize zarar verme suçunu da işlemiş olursunuz. Her ameliyatın riskleri var ve bana göre bu cinsiyet değiştirenler iğrenç" ifadelerini kullandı.

Çek Cumhurbaşkanı, Macaristan'daki yasayı destekleyerek, "Macar Başbakan Victor Orban homoseksüellere karşı olmadığını ancak ailelerin manipüle edilmesini doğru bulmadığını söylüyor. Ona katılmamak için hiçbir sebep göremiyorum" dedi.

Zeman, sapkın LGBT yürüyüşünden de rahatsız olduğunu ifade etti.

Macaristan'da geçtiğimiz günlerde eşcinselliğin teşvik edilmesini yasaklayan yasa teklifi kabul edilmişti.

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Yorumlar

Nazim arat

Kendisini tebrik ediyorum. Lgbt dünyanın başına derttir. Aile ve toplum düşmanı bir olusumdur
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Uğur

Amerika'da bunu söylese homofobik nefret söylemi suçundan perişan ederler. Hatta bürokratlar ve her partiden siyasetçiler Türkiye'de bile neredeyse aynısını yapacaklar, çünkü Amerikan zenginlerinin saçmalıklarına ve özellikle Amerikan zenginlerinin Twitter'ına ve benzerlerine en bağımlı ülkeyiz, Deccal'i (Uluslararası Zengin Beyaz Adam'ı) gençlerimiz ve kadınlarımızın öğretmeni ve akıl hocası ve her şeyi ettik. Ahlakı tarumar olmuş Çekya kadar bile olamayışımız utanç vericidir.
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