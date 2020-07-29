Avrupa ülkesi açıkladı! 33 Rus askeri gözaltında

Belarus resmi haber ajansı Belta’nın haberinde, ülkede provokasyon hazırlığında oldukları iddia edilen, Wagner grubu üyesi 32 Rus paralı askerin Minsk yakınlarında gözaltına alındığı, ülkenin güneyinde de bir paralı askerin daha yakalandığı duyuruldu.

Haberde, önümüzdeki Ağustos ayında düzenlenecek devlet başkanlığı seçimleri öncesinde iç karışıklık çıkarmak için 200’den fazla militanın Belarus’a giriş yaptığının tespit edildiği öne sürüldü.

Paralı asker oldukları öne sürülen Rus vatandaşlarının Minsk yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde kaldıkları, tek tip askeri kıyafet giydikleri ve küçük gruplar halinde bölgede incelemede bulundukları iddiasına da yer verildi.

Gözaltına alınan 33 kişinin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı haberde, bu kişilerle ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Çok sayıda muhalif gözaltına alınmıştı

Belarus’ta, 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak seçimler öncesi Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun rakiplerinin adaylığının reddedilmesi üzerine muhalifler sokağa çıkmıştı.

Polisin sert müdahale ettiği protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Lukaşenko, ülkede iç karışıklık çıkarmak için yabancı paralı askerlerin kullanılabileceğini iddia etti. 1994 yılından bu yana devlet başkanlığı koltuğunda oturan Lukaşenko, gelecek seçimlerde altıncı kez aday olmaya hazırlanıyor.