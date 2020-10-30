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Aktüel Avrupa ülkelerinden Libyalı taraflara ateşkes anlaşmasını bağlı kalma çağrısı
Aktüel

Avrupa ülkelerinden Libyalı taraflara ateşkes anlaşmasını bağlı kalma çağrısı

İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere, Libyalı taraflara imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulanması için çalışma çağrısında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-30 21:19:16 -
Avrupa ülkelerinden Libyalı taraflara ateşkes anlaşmasını bağlı kalma çağrısı

TRABLUS (AA) - Avrupa ülkeleri, Libyalı taraflara imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulanması için çalışma çağrısında bulundu.

İtalya'nın Trablus Büyükelçiliği'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere hükümetlerinin ortak yazılı açıklaması yayımlandı.

Açıklamada, Libyalı taraflara ateşkes anlaşmasının maddelerine bağlı kalma ve uygulanması için çalışma çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunun sonuçlarından memnun olunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu 4 ülkenin hükümetlerinin, Libya'da siyasi diyaloğun taraflar arasında uzlaşı sağlanması yönündeki ana hedefini desteklediği kaydedildi.

BM, 23 Ekim'de Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını, ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

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