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Gündem Avrupa ülkelerinde sistem çöktü! Türkiye 3 günde ilk 10'a girdi
Gündem

Avrupa ülkelerinde sistem çöktü! Türkiye 3 günde ilk 10'a girdi

Fransa ve Danimarka gibi Avrupa ülkeleri aşılama konusunda ilerleme kaydedemezken, Türkiye yalnızca 3 günde dünya genelinde en çok aşılamanın yapıldığı 10 ülke arasına girdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 14:10:00 -
Avrupa ülkelerinde sistem çöktü! Türkiye 3 günde ilk 10'a girdi

Türkiye'de koronavirüs aşılaması 14 Ocak'ta başladı. Birkaç gün içinde, uzun bir süredir aşılama yapan Fransa, Danimarka, Arjantin gibi ülkeleri geride bırakan Türkiye, en çok aşı uygulayan ilk 10 ülke arasına girdi.

Aşılamalar hafta sonu da 81 ilde devam ederken, ilk 4 günde 1 milyona yakın kişinin aşılanması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı’nın verileri göre ise şimdiye kadar aşılama 690 bini geçti.

Aşılamadaki bu hız, bazı ülkelerin sağlık sistemindeki eksiklikleri de bir anda ortaya çıkardı.

65 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Fransa'da, aşılama da yavaş ilerliyor. Ulusal sağlık otoritesi, aşılama programını 30 Kasım olarak açıklasa da, bugüne kadar sadece 516 kişiye Pfizer/BionTech aşısı yapıldı.

Yetkililer, lojistik sebeplerle sürecin yavaş ilerlediğini öne sürüyor.

Halk sağlığı açısından endişeye neden olan yavaş ilerleyişin ekonomik yönden de olumsuz etkiler doğurmasından korkuluyor.

Fransa Ulusal Tıp Akademisi, geçen hafta hükümetin aldığı önlemleri “aşırı” olarak nitelerken, bazı yetkililer durumu “Bu tıp dünyasında yaşadığımız en büyük fiyasko.” olarak yorumluyor.

Fransa gibi Danimarka’da aşılamaya erken başlasa da sağlık sistemlerinin yetersiz olmasından dolayı istenilen orana ulaşamadı. Ülkede halk da endişeli bekleyişini sürdürüyor.

Bugüne kadar Türkiye’nin attığı her adımı eleştiren ve hedef tahtasına Türkiye’yi koymaktan geri kalmayan ülkelerden olan Danimarka’da vaka sayısı 200 bine dayanmış durumda.

Ülkede koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının ise 2 bine yaklaştığı öğrenildi.

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