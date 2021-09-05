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Ekonomi Avrupa ülkeleri Türk üretimi klima ile serinliyor
Ekonomi

Avrupa ülkeleri Türk üretimi klima ile serinliyor

Dünyada genelinde iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışları hayatı olumsuz etkilerken, Türkiye’nin üretimde güçlü olduğu iklimlendirme sanayisi 2021’in ocak-ağustos döneminde 189 farklı ülkeye 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 13:53:00 -
Avrupa ülkeleri Türk üretimi klima ile serinliyor

Yılın 8 ayında ihracatın aslan payını Avrupa ülkeleri üstlendi. Bu dönemde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 1 milyar 872 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AB ülkelerini sırasıyla, 567 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri, 441 milyon dolarla Diğer Avrupa ülkeleri, 380 milyon dolarla Ortadoğu ülkeleri ve 296 milyon dolarla Afrika ülkeleri izledi. Sektörün ihracatında dikkati çeken bir artış da Güney Amerika ülkelerinin ağırlıkta olduğu ülke grubunda yaşandı.

Bu bölgeye geçen senenin ocak-ağustos döneminde 26 milyon dolar ihracat yapılırken, bu yıl yüzde 73 gibi yüksek bir artışla 46 milyon dolara ulaşıldı.

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