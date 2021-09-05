Avrupa ülkeleri Türk üretimi klima ile serinliyor

Yılın 8 ayında ihracatın aslan payını Avrupa ülkeleri üstlendi. Bu dönemde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 1 milyar 872 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AB ülkelerini sırasıyla, 567 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri, 441 milyon dolarla Diğer Avrupa ülkeleri, 380 milyon dolarla Ortadoğu ülkeleri ve 296 milyon dolarla Afrika ülkeleri izledi. Sektörün ihracatında dikkati çeken bir artış da Güney Amerika ülkelerinin ağırlıkta olduğu ülke grubunda yaşandı.

Bu bölgeye geçen senenin ocak-ağustos döneminde 26 milyon dolar ihracat yapılırken, bu yıl yüzde 73 gibi yüksek bir artışla 46 milyon dolara ulaşıldı.