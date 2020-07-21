Avrupa ülkeleri savaş helikopterlerini yenilemeye başladı

Airbus’ın alt kuruluşu olan Airbus Helicopters, Kovid-19 sürecinde firmayı ayakta tutacak bir anlaşma imzalamak üzere olduğu iddia edildi. Airbus Helicopters Fransa, Almanya ve İspanya’nın Tiger helikopter filosunu güncellemeye hazırlanıyor.

Airbus’ın yaptığı açıklamaya göre; Tiger helikopterlerinin MkIII güncellemesi için OCCAR 4 milyar Euro harcayacak. Bu güncelleme ile helikopterlerin aviyonik ve silah sistemleri geliştirilecek. Güncellenmiş helikopterlerin kritik bilgilere erişimi çok daha hızlı olacak. Ayrıca yüksek performanslı sensörler ile birlikte güncel saptama ve tanıma yetenekleri sayesinde hedef almak kolaylaşacak.

Tiger helikopterlerin bazı ülkelerde bulunan sayıları şu şekilde:

Fransa: 67

Almanya: 53

İspanya: 18

Savunmatr'nin iddiasına göre, OCCAR ve Airbus Grubu’nun güncelleme programını önce İspanya’da yürütmesi planlanıyordu. Ancak son zamanlarda Airbus'ın Fransa tesisleri sıkıntı içindeydi. Bu yüzden Fransa, Tiger helikopterlerin çoğunluğuna sahip olmasını öne sürerek İspanya yerine güncellemelerin yapılacağı tesis olmak için uğraştı.

OCCAR’ın direktörü Matteo Bisceglia, European Defence Review dergisine konuştu. Pandeminin dünya genelindeki savunma bütçelerine etkisinin, 2008 ekonomik krizinin etkisine benzemeyeceğini umduğunu söyledi. OCCAR, Avrupa ülkeleri tarafından fonlanan bir kuruluş olmasıyla dikkat çekiyor. Direktör Matteo Bisceglia, Avrupa Savunma Endüstrisinin canlı kalması ve daha çok üretim yaparak üretim maliyetlerinin düşmesi için Avrupa ülkeleri arasında ihracat düzenlemelerinin ihracatı destekleyecek şekilde olması gerektiğini söyledi.