Avrupa, Türkiye’ye karşı sert olsun

Almanya Başbakanı Angela Merkel, veda ziyaretleri kapsamında Yunanistan’a gitti.



Merkel, başkent Atina’da Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan KiryakosMiçotakis ile bir araya geldi. Miçotakis ile Merkel, ikili görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Ege ve Doğu Akdeniz’de her fırsatta gerilimi tırmandıran ve Ankara’nın diyalog çağrılarını reddeden Yunanistan’ın başbakanı, konuşmasında Türkiye’yi hedef alarak yine haddini aşan ifadeler kullandı.

‘Diyalogdan yanasınız biliyorum’

Merkel’i işaret eden Miçotakis, “Diyalogdan ve tansiyonun düşürülmesinden yana olduğunuzu biliyorum. İletişim kanallarını açık tutmaya çalışacağım ancak çoğu zaman, Batı’nın sakinliği, Türkiye’nin keyfi hareketini teşvik ediyor” ifadelerini kullanıp, yine Türkiye’yi hedefe koymaya çalıştı.

“Türkiye'ye karşı sert olun”

Avrupa Birliği’nden Ankara’ya karşı daha “sert tavır” takınmasını isteyen Miçotakis, “Avrupalı yetkililerin Avrupa siyasetini ve Avrupa pratiğini dönüştürme zamanı geldi. Haklarımız üzerindeki tehditlere veya anlaşmazlıklara müsamaha göstermeyiz” derken, “Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır” misali kendilerinin yaptığı provokasyonları görmezden geldi.



Merkel ise diyalog yoluyla çözümlere ulaşmanın “önemli ama zor” olduğunu dile getirdi. Yunanistan ile Türkiye arasındaki sorunların Avrupa’yı da ilgilendirdiğini belirten Merkel, tüm konularda tam bir fikir birliğinin her zaman mümkün olmadığını sözlerine ekledi.



Öte yandan; Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, ekonomik kriz döneminde Almanya ve AB’nin kendilerini yalnız bıraktığını ve ağır bedeller ödediklerini belirtip, Merkel’e sitem etti.