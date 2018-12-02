Avrupa şampiyonu kick boksçu, Nemrut Dağı'nda çalışıyor

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Iğdır'da 9 yıl önce hobi olarak başladığı kick boksta Avrupa şampiyonu olan ve Nemrut Dağı'nın karlı zirvesinde antrenmanlarını sürdüren milli sporcu Çiğdem Kırvaç, dünya şampiyonasında da altın madalyayı hedefliyor.



Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) 3. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Çiğdem Kırvaç, bir tarafta Van Gölü, diğer tarafta Nemrut Krater Gölü'nün bulunduğu eşsiz manzaraya sahip yaklaşık 3 bin rakımlı Nemrut Dağı'nda ve üniversitenin spor salonunda antrenmanlarını sürdürüyor.



Iğdır'da 6 yıl kick boks yapan ve 3 yıl önce üniversiteyi kazanarak Bitlis'e gelen milli sporcu, vuruşlarının çok sert olmasından dolayı antrenmanlarını genellikle erkek sporcularla yapıyor.



Dünya ve Avrupa ikinciliği de bulunan, ekim ayında Slovakya'da düzenlenen Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda birinciliği elde eden Çiğdem, dünya şampiyonasına BEÜ Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) Öğretim Görevlisi ve Milli Takım Antrenörü Gülcan Tekin yönetiminde hazırlanıyor.





- Milli sporcu Çiğdem: "Kondisyon açısından çok faydası oluyor"







Milli sporcu Çiğdem Kırvaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır'da bu spora 9 yıl önce hobi amaçlı başladığını, antrenmanlarını daha sıkı yapabilmek için üniversiteyi tercih ettiğini anlattı.



Son 3 yıldır BESYO Müdürü Ali Tekin ve antrenör Gülcan Tekin ile çalışmalarına devam ettiğini anlatan Çiğdem, "Çok sıkı çalıştık. Yaz tatilinde dahi ailemin yanına gidemedim. Çalıştık, çabaladık, hedefime ulaştım. Önümüzdeki maçlarda şampiyon olursam dünya şampiyonasına katılacağım." ifadelerini kullandı.



Çiğdem, haftanın 4 günü üniversitedeki salonda çalıştığını, iki gün ise yüksek irtifa antrenmanları yaptığını belirterek şunları söyledi:



"Nemrut Dağı yüksek rakımlı olduğu için antrenmanları burada yapıyoruz. Kondisyon açısından çok faydası oluyor. Zirve karlı ancak buna rağmen antrenmanları aksatmıyoruz. Bir tarafta Van Gölü, bir yanda Nemrut Krater Gölü var. Burası sporcu açısından çok motive edici bir ortam. Dünya şampiyonu olmayı ve bayrağımızı göndere çekmeyi hedefliyorum. Gelecek yıl düzenlenecek şampiyonanın yeri ve tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak."







- Antrenör Tekin: "Hedefimiz dünya şampiyonluğu"







Antrenör Gülcan Tekin ise Çiğdem Kırvaç'ın Avrupa şampiyonu olmadan önce iki Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na ve bir Uluslararası Kick Boks Şampiyonası'na katıldığını aktardı.



Milli sporcunun üç şampiyonadan da birincilikle ayrıldığını anlatan Tekin, "En yüksek puanı alan milli takıma katılıyor. Milli takıma giren sporcumuz Avrupa Şampiyonası'na katıldı. Zorlu rakipleri vardı. Sporcumuz finalde İtalyan rakibiyle karşılaşarak şampiyonluğu elde etti." dedi.



Tekin, yaz ve kış demeden haftanın 6 günü antrenman yaptıklarını vurgulayarak, "Önümüzdeki yıl için dünya şampiyonasına hazırlanacağız. Hedefimiz dünya şampiyonluğu. Sporcumuz Avrupa şampiyonu olduktan sonra birkaç özel profesyonel maç teklifi geldi. Bir aksilik olmazsa mart ayında profesyonel maça çıkacak. Onun için de hazırlıklarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.



