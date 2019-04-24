Avrupa Şampiyonu güreşçi davul zurnalarla karşılandı

Romanya’da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Mustafa Kaya, memleketi Tokat’ta davul zurnayla karşılandı.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 70 kiloda Azerbaycanlı rakibi Aghahuseyn Mustafayev’i yenerek altın madalya kazanmayı başaran Mustafa Kaya, memleketi Tokat’ta güreşseveler ve yakınları tarafından karşılandı. Kaya, karşılamaya katılanlara teşekkür ederek, "Hepsinden Allah razı olsun. Bunlar şampiyonanın sıcaklıkları. Çok mutlu oldum, gelen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Serdar Cinkılıç ise güreşçiler diyarı Tokat’ın önemli güreşçiler yetiştirdiğini ifade ederek, "Allah’ın izniyle Türkiye olarak, Tokat olarak bu durumumuzu Olimpiyatlarda perçinleyeceğiz" diye konuştu. Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şube Başkanı Ali Aras ile çok sayıda vatandaşın katıldığı karşılama programı sonrasında Almus İlçesi’ne bağlı Çevreli Beldesi’ne geçildi.