0553 313 94 23

Avrupa Şampiyonası’ndan iki önemli derece

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu judocular, 2020’de yapılacak olan Olimpiyat oyunlarına emin adımlarla ilerliyor.

30 Temmuz 2019 Salı 11:18
Avrupa Şampiyonası’ndan iki önemli derece

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu judocular, 2020’de yapılacak olan Olimpiyat oyunlarına emin adımlarla ilerliyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un ve milli takımın başarılı judocuları Zeynep Çelik Aydın ve Recep Çiftçi, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Mavi Beyazlı judokalar 26-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında İtalya’nın Genova kentinde yapılan İBSA Judo Avrupa Şampiyonası’nda mücadele etti. Katıldığı birçok turnuva ve şampiyonadan başarıyla dönen ve spor otoriteleri tarafından 2020 Olimpiyat madalyasına en yakın isim olarak gösterilen Zeynep Çelik Aydın, kariyerine bir Avrupa şampiyonluğu daha ekledi. Bu sonuçlarla Zeynep, en yakın rakibine olan farkı iyice açtı ve zirvedeki yerini korudu.


2017 Avrupa üçüncüsü olan Büyükşehir Kağıtsporlu Recep Çiftçi ise üst düzey performans sergileyerek spor severlerin alkışlarını topladı. Finalde Romanyalı rakibine talihsiz şekilde mağlup olarak ikincilik kürsüsüne çıktı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:18
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya Valiliğinden Beyşehir’deki yangın ile ilgili açıklama
    1. Konya Valiliğinden Beyşehir’deki..
    2. Birol Aydın, özel sporcuların..
    3. Diyarbakır'da polis merkezine..
    4. 330 kişilik kontenjana bin 403 aday..
    5. Devrilen traktörün altında kalarak öldü
    6. Su diye peynir mayası içen küçük Miray..
    7. Kuşadası’na iki yeni içme suyu kuyusu
    8. Avrupa Şampiyonası’ndan iki önemli..
    9. Suriyelilerin bayram yolculuğu sürüyor
    10. Merkez bankalarının rezervlerinde..
    11. Şehzadeler’in sporcuları şampiyonaya..
    12. Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete..
    13. TEB'den kredi kampanyası
    14. Ege Üniversitesi kapılarını çocuklara..
    15. Savaş bittiğinde Suriyeli kalmaz!
    16. AA'nın savaş muhabirliği eğitimine..
    17. "Deniz canlıları tatilinizi kabusa..
    18. "Şenol Güneş'e müthiş güveniyorum"
    19. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
    20. "Olimpiyatlara gideceğimizi düşünüyorum"
    21. Yozgat’ta kurbanlık hayvan sevkiyatına..
    22. TATSO’dan tanıtım seferberliği
    23. İnternet sansürüne karşı kullanılan..
    24. Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi..
    25. Bir ton ağırlığındaki kurbanlık 22 bin..
    26. (Özel) Maskot kıyafetiyle basket atıp..
    27. Muş’ta 15 kişi brucella hastalığına..
    28. Kuveyt Türk, konut ve araç..
    29. Görmeyen gözleri Kur'an öğrenme..
    30. DentAydın"Sağlık Turizmi Yetki..
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması