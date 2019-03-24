0553 313 94 23

"Avrupa Şampiyonası elemelerine galibiyetle başlamak sevindirici"

21 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe, 2021 Avrupa Ümitler Şampiyonası Elemeleri'ne galibiyetle başlamanın kendilerini sevindirdiğini belirtti.

24 Mart 2019 Pazar 10:47
"Avrupa Şampiyonası elemelerine galibiyetle başlamak sevindirici"

21 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe, 2021 Avrupa Ümitler Şampiyonası Elemeleri'ne galibiyetle başlamanın kendilerini sevindirdiğini belirtti.

İnceefe, Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamasında, 3. Grup'ta deplasmanda Arnavutluk'u 2-1 yendikleri mücadeleyi değerlendirdi.

Elemelere deplasmanda alınan galibiyetle başlamanın önemine değinen İnceefe, 2018 yılının eylül ayından itibaren oynadıkları 4 resmi maçı da kazandıklarını vurguladı.

Rakiplerini iyi analiz ettiklerini ve bu sayede kazandıklarını belirten İnceefe, "Avrupa Şampiyonası elemelerine galibiyetle başlamak sevindirici. Özellikle deplasmanda kazanmak takımın kendisine olan güvenini artırdı. Yeni bir turnuva başladığı için yaş grubu da değişti ve de yeni bir jenerasyonu oluşturma içerisindeyiz. 98, 99 hatta 2000 yaş grubundan oluşan bu ekip, üstüne koydukça daha iyi olacak. Grupta ilk 2 sırayı alarak 2021'deki Avrupa Şampiyonası'nda yer almak için tüm gücümüzü ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nı deplasmanda Arnavutluk karşısında aldığı galibiyetten dolayı kutlayan Vedat İnceefe, "Millilerimizin maçını takımla hep birlikte seyrettik. Ağabeylerinin oyunun başından itibaren koydukları etkili oyun ve net bir şekilde kazanmaları oyuncularımızı da motive etti. Onlar da aynı hırs ve A Milli Takım'ın yaptığını başarmak arzusuyla Arnavutluk'u kendi yaş kategorilerinde yendi." değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 10:47
  1. 2021 Avrupa Ümitler Futbol Şampiyonası Elemeleri
  2. 21 Yaş Altı Milli Futbol Takımı
  3. Futbol
  4. Vedat İnceefe

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gözde şehir Edirne turist akınına uğruyor
    1. Gözde şehir Edirne turist akınına..
    2. Güvenliği onlar sağlayacak! Müslüman..
    3. Ömer Günel ikinci mitingini..
    4. Macron hakkında şok ifadeler! "Aldığı..
    5. Fasulye ezmesi nasıl yapılır? İşte..
    6. Kepez’de drag heyecanı
    7. İki çocuğun ölümünde büyük ihmal
    8. Siyonistler birbirine girdi!..
    9. Mezitli’de engelliler için..
    10. Yolda oluşan toza vatandaşlar su ile..
    11. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Maltepe’de..
    12. Dündar, kuş pazarını gezdi
    13. Adil Gevrek: "Yabancı sınırı Türk..
    14. Waffle nasıl yapılır? Waffle makinesi..
    15. Sol bacağındaki ağrı hayatını..
    16. Başkan Bakıcı Yeni Mahalle sakinleri..
    17. Valiz açıldı ve içinden "Metamfetamin"..
    18. Milli maç biletleri karaborsaya düştü
    19. Yağmur çamura rağmenseçim..
    20. İç çamaşırına gizlediği uyuşturucuyla..
    21. (Özel haber) Mehmet Helvacı: "Futbol..
    22. Biberin fiyatı dudak uçuklatıyor
    23. Miami Açık'a favorilerden erken veda
    24. Ayşebacı’da Avcı coşkusu
    25. Kadıköy'de karaya oturan teknedeki 6..
    26. Dülgeroğlu’ndan kamyon ve tır..
    27. Emperyalistlerin moda tuzağına..
    28. LGS başvuruları ne zaman başlayacak?..
    29. Sultanhisarlı kadınlar kefir ve yoğurt..
    30. Elektronikçi, mezar taşlarına granit..
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında