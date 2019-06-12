Avrupa Şampiyonası eleme maçları puan durumu ne? Türkiye kaçıncı sırada? EURO 2020 Avrupa elemeleri, EURO 2020 Avrupa şampiyonası, EURO 2020 Avrupa futbol şampiyonası elemeleri, EURO 2020 Avrupa şampiyonası puan durumu ne? EURO 2020 elemelerinde Türkiye, Fransa karşısında galip gelirken, Dün oynanan İzlanda maçında 2-1 mağlup ayrıldı.EURO 2020 puan durumu. EURO 2020 elemeleri Türkiye puan durumu, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye kaçıncı sırada? İşte EURO 2020 Avrupa elemeleri grupları maç sonuçları ve son puan durum. Avrupa Şampiyonası eleme maçları maç fikstürü.

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