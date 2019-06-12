Avrupa Şampiyonası eleme maçları puan durumu ne? Türkiye kaçıncı sırada?
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Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinin dördüncü haftası, C, E, H, I ve J gruplarında oynanan 13 maçla sona erdi.
Sonuçlar şöyle:
C Grubu:
Almanya - Estonya: 8-0
Belarus - Kuzey İrlanda: 0-1
E Grubu:
Azerbaycan - Slovakya: 1-5
Macaristan - Galler: 1-0
H Grubu:
Andorra - Fransa: 0-4
İzlanda - Türkiye: 2-1
Arnavutluk - Moldova: 2-0
I Grubu:
Kazakistan - San Marino: 4-0
Belçika - İskoçya: 3-0
Rusya - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi: 1-0
J Grubu:
İtalya - Bosna Hersek: 2-1
Yunanistan - Ermenistan: 2-3
Lihtenştayn - Finlandiya: 0-2
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